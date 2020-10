História: Consequências da Segunda Guerra Mundial

A Segunda Guerra Mundial foi um enorme conflito e durou entre 1939 e 1945, milhares de pessoas foram mortas e feridas, mudando o rumo da história mundial.

Em síntese, podemos dizer que as principais consequências pós Segunda Guerra, são:

Protagonismo dos Estados Unidos

Mundo dividido entre capitalismo e socialismo

Criação da ONU – Organização das Nações Unidas

Por conta disso, o assunto aparece recorrentemente em vestibulares de todo o país, assim como no Enem. Por isso, vale a pena ficar ligado no tema, veja!

Números da Segunda Guerra Mundial

Os números de vítimas e feridos são assustadores, segundo os levantamentos ao menos 45 milhões de pessoas foram mortas e outras 35 milhões ficaram feridas. A maior parte dos mortos 20 milhões, foram registradas na antiga União Soviética.

Além do mais, durante a Segunda Guerra Mundial foi protagonizado um dos maiores crimes da humanidade. A morte de ao menos 6 milhões de judeus através do Holocausto.

A eliminação do povo judeu, fazia parte dos planos do líder nazista Adolf Hitler (1889 – 1945). Os nazistas criaram verdadeiros campos de extermínios, conhecidos como campos de concentração, onde milhares de judeus foram obrigados a trabalhar e viver sob condições desumanas, além de boa parte da população judaica ser assassinada.

Os horrores protagonizados pelos alemães chocaram e chocam a humanidade até os dias de hoje. Ficando marcado na história como um dos regimes autoritários mais cruéis da história contemporânea.

Impactos econômicos

Economicamente, a Segunda Guerra custou ao menos 1 trilhão e 385 bilhões de dólares em perdas financeiras.

Todos os países que participaram do conflito, foram impactados em diferentes proporções. Na época, houve queda na produção industrial, direcionando os investimentos para o conflito, ocasionando sérios problemas sociais.

A saber, os Estados Unidos acabaram se fortalecendo devido a sua localização privilegiado, visto que o conflito teve como epicentro o continente europeu.

Com isso, os americanos não precisaram gastar recursos com a construção do seu país, fato que corroborou para o fortalecimento econômico e imperialista dos estado-unidenses.

Impactos geopolíticos

Após o conflito, alguns países surgiram e outros tiveram seu território redefinido. A Áustria por exemplo vira um país independente, uma vez, que ela havia sido anexada a Alemanha nazista.

Ademais, alguns países adotaram o regime republicano são eles:

Itália

Hungria

Bulgária

Romênia

Iugoslávia

Contudo, Espanha e Portugal isolam-se até a década de 50, devido às ditaduras de Franco e Salazar. Além disso, Polônia, Hungria e Tchecoslováquia passam a ter influência do regime soviético, enquanto o restante dos países, adotam a socialdemocracia.

Por sua vez, a Alemanha foi dividida em Alemanha Ocidental (Capitalista) e Alemanha Oriental (Comunista). Em decorrência disso, o Muro de Berlim dividia as duas nações, tornando-se símbolo da divisão ideológica no mundo.

Por fim, podemos citar o conflito entre EUA X URSS conhecido como Guerra Fria. Em síntese, foi um intenso combate político e ideológico travado pelas duas grandes potências, que queriam poder e influência sob o restante do mundo.

