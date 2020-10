História do Brasil: Características do ciclo da Cana-de-Açúcar

O ciclo da cana-de-açúcar em território brasileiro começou ainda no Brasil Colônia, no período conhecido pelas capitanias hereditárias.

A saber, entre os séculos XVI e XVIII, a maior empresa do mundo ocidental era a empresa açucareira brasileira. O tema aparece recorrentemente em questões de vestibulares e no Enem, por isso, vale a pena ficar ligado, veja!

Ciclo da Cana-de-Açúcar – Contexto

O ciclo da cana-de-açúcar foi desenvolvimento sobretudo na região da Zona da Mata, que pega uma enorme faixa litorânea do Rio Grande do Norte a Bahia.

Em decorrência do retorno econômico do açúcar a região Nordeste tornou-se o centro social, político e econômico do Brasil.

Os portugueses já tinham experiência no cultivo da cana de açúcar. Dessa maneira, em 1530 chegam ao Brasil às primeiras mudas de cana, através da expedição de Martim Afonso de Sousa.

A saber, em 1532, Martim Afonso funda o primeiro foco de povoamento do Brasil, denominada como vila de São Vicente. Com isso, instala o primeiro engenho de cana de açúcar na região.

O Engenho

O engenho era onde realizava-se a produção do açúcar, nele encontrava-se a moenda, a fornalha e a casa de purgar o açúcar.

Nele também ficava a casa grande, a capela, a senzala, a fábrica do açúcar, os canaviais, além de algumas casas de trabalhadores livres.

O período é marcado pelo intenso tráfego negreiro e a escravidão do povo negro, sobretudo para desenvolverem trabalho escravo nos engenhos.

O senhor de engenho e seus parentes viviam na casa grande. Em contrapartida, os negros explorados viviam nas senzalas.

Para se ter uma idéia, estima-se que alguns engenhos chegaram a habitar ao menos 4.000 pessoas.

O fim do ciclo da Cana-de-Açúcar no Brasil

A produção açucareira no Brasil se tornou protagonista no mundo por um certo período, contudo, alguns fatores acabaram contribuindo para que ela se afetasse, veja:

Por volta de 1580, o reino português fica sob domínio espanhol

Entretanto, a Espanha encontrava-se em guerra com a Holanda

No começo do século XVII, a Holanda controlava boa parte do comércio marítimo da Europa

A Holanda em um acordo de paz com os espanhóis, fica com a melhor parte das terras de Pernambuco

Portugal então desorganiza-se e acaba perdendo o controle da produção açucareira.

Portugal, só liberta-se dos espanhóis em 1640 quando o Brasil já não tinha relevância no mercado mundial do açúcar.

A produção brasileira tenta esboçar uma recuperação, mas sem sucesso. A produção de outras colônias europeias já superaram a do Brasil.

Com isso, chegava ao fim o ciclo da cana-de-açúcar em território brasileiro.

E então, gostou de conhecer mais sobre o ciclo da cana-de-açúcar?

