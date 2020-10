História do Brasil: Contexto do Primeiro Reinado

O Primeiro Reinado foi um importante período da história do Brasil durante 7 de setembro de 1822 a 7 de abril de 1831, quando o Brasil foi governado por Dom Pedro I, tornando-se o primeiro imperador do Brasil.

Iniciou-se com a declaração da Independência do Brasil e acabou com a renúncia de Dom Pedro I a favor do seu herdeiro.

Primeiro Reinado – Contexto histórico

A saber, a primeira Constituição do Brasil foi elaborada em 1823 , porém ela limitava os poderes do imperador, que resolveu uma nova elaboração, sendo promulgada em 1824. Com isso, ele passava a deter os três poderes: legislativo, executivo e judiciário.

No mesmo ano, é declarado guerra ao governo da Confederação do Equador, o movimento concentrava-se nas províncias da região Nordeste, que não aceitavam o cenário político brasileiro.

Seu principal objetivo era a separação do Brasil, para alcançar maior autonomia, porém as províncias não obtiveram sucesso nessa tentativa.

Outro fato que marcou muito o período foi a Guerra da Cisplatina no ano de 1825, quando o Uruguai torna-se independente do Brasil, deixando bastante aborrecido o imperador brasileiro.

Ademais, em decorrência dos gastos com a guerra outros fatores são desencadeados como o aumento da precariedade do povo por conta da perda de território, além do elevado número de mortos.

Crise econômica

O Brasil comercializada e exportava produtos que durante o período, o preço estava em queda, como por exemplo algodão, açúcar e tabaco.

Em contrapartida, o café estava em crescimento. Porém, o mesmo com a expansão de mercado do café, não foi suficiente para frear a crise.

Em suma, fatores como os elevados gastos com a Guerra da Cisplatina, além da dificuldade na arrecadação de impostos, corroboraram para a dura crise financeira.

Fim do Primeiro Reinado

Com efeito de todos os problemas do período a população do Brasil vivia com muita insatisfação com o império. Além disso, o assassinato do jornalista Líbero Badaró que criticava o governo, deixou a povo ainda mais revoltado.

Desse modo, o acontecimento conhecido como a “Noite das Garrafadas” demonstra o descontentamento com Dom Pedro I.

Em decorrência dos protestos, e sobretudo sua perda de popularidade, D. Pedro I abdica do trono, entregando-o a seu filho Dom Pedro II.

Porém, D. Pedro II tinha apenas cinco anos, dessa maneira, a solução encontrada foi a formação de uma Regência até que D. Pedro II chegasse à maioridade.

De fato, esse período ficou conhecido com Período Regencial, época que antecede o Segundo Reinado do imperador Dom Pedro II.