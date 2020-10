História do Halloween: Saiba mais sobre a tradição

A festa de Halloween é uma tradição estrangeira, sobretudo na América do Norte, comemora-se no dia 31 de outubro e teve origem há 3 mil anos.

No Brasil, o Halloween tem conquistado cada vez mais adeptos, e por isso, trata-se de uma tema que poderá aparecer em questões de vestibulares, assim como no Enem, por isso, fique ligado no assunto, veja a seguir!

Origem do Halloween

A festa de Halloween surgiu no povo celta há pelo menos 3 mil anos. Eles eram politeístas e acreditavam em variados deuses.

Ademais, os celtas comemoravam o festival Samhain, começava no dia 31 de outubro e durava por 3 dias. A comemoração também celebrava o final do verão e a passagem do ano celta que começava em 1 de novembro.

Entretanto, posteriormente acreditavam-se que os mortos se controlavam os corpos do vivos nessa data. Por conseguinte, usavam-se roupas e fantasias sombrios como uma forma de defesa contra os maus espíritos.

Por conseguinte, na Idade Média, a igreja se mostrava contrária ao Halloween, por considerar os curandeiros bruxos, a partir daí, surgiu o “Dia das Bruxas”.

A festa acabou superando gerações, e devido a colonização sobretudo dos EUA, os festejos foram incluídos como uma tradição do país.

Halloween nos Estados Unidos

A saber, o Halloween chegou nas terras americanas durante o século XIX pelos irlandeses, e acabou conquistando o povo americano, transformando-a em uma das festa mais populares do país.

A tradição consiste em pessoas fantasiadas, sobretudo crianças dizendo a frase “trick or treat” que significa doce ou travessura?

Desse modo, as crianças e pessoas da comunidade acabam tendo um contato mais informal e descontraído corroborando para manter boas relações.

Além disso, decorações especiais pelas casas e ruas tomam conta com temas assustadores como bruxas, múmias, morcegos, fantasmas, entre outros.

Ademais, um dos principais símbolos são as famosas “cabeças de abóboras” com velas dentro, dando ainda mais um clima sombrio a festa.

A festa é um grande sucesso, tendo como principais países os EUA, Canadá e o Reino Unido.

Fantasias e Símbolos

A princípio a tradição do pedido de doces, deriva da tradição celta que visava acalmar os espíritos maus oferecendo comida.

Já a abóbora deriva de uma figura irlandesa conhecida como “Jack lanterna” que consistia num bêbado, enganando satanás para escapar do inferno.

Porém, quando Jack faleceu ele não foi aceito no céu, sendo obrigado a vagar pelas noites com uma lanterna feita de nabo.

Nos EUA o nabo foi substituído pela abóbora. Além do mais, outras figuras simbolizam o Halloween como por exemplo:

Zumbis

Múmias

Fantasmas

Gatos

Morcegos

Bruxas

Caveiras

Fogo

Aranha

Coruja

Esqueletos

Caldeirão

Além disso, as cores tradicionais do Halloween são o preto, roxo e laranja.

Halloween no Brasil

No Brasil a festa ainda não possui a tradição encontrada nos EUA, mas tem crescido nos últimos anos.

A cultura do Halloween foi trazida para cá sobretudo por americanos, e tornou-se comemoração muito comum sobretudo em escolas de idiomas.

Com isso, as fantasias e cultura espalhou-se sobretudo pelo público jovem, começando a introdução dessa cultura no nosso país.

E então, você conhecia tudo isso sobre o Halloween. Esse evento cultural pode cair em provas diversas, portanto, vale a pena entender sobre ele!