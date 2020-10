História no Enem: Entenda a morte de Osama Bin Laden

Osama Bin Laden foi o responsável por um dos atentados mais impactantes da história: o “11 de setembro” de 2001 nos Estados Unidos.

Trata-se de de um dos eventos mais marcantes da história recente. Desse modo, entender quem foi Osama Bin Laden faz parte da preparação para o vestibular, assim como para a prova do Enem.

Osama Bin Laden – Quem foi?

Osama nasceu na Arábia Saudita em 1957, sendo herdeiro de Mohammed Bin Laden, empresário milionário da construção civil.

Bin Laden, estudou engenharia na Universidade de King Abdul Aziz, na Arábia Saudita. Posteriormente, iniciou-se de forma aprofundada os estudos no islamitas, tendo como mentor um dos fundadores da Al-Qaeda Abdullah Azzam.

Por conseguinte, fascinado pela resistência muçulmana, Osama parte para o Paquistão, passando a encorajar a chamada “Guerra Santa” dos muçulmanos contra os soviéticos.

Entretanto, por conta da invasão militar no Iraque em 1991, Osama Bin Laden tem como inimigo também os Estados Unidos.

Por conta disso, Osama Bin Laden começa a organizar militarmente o grupo terrorista Al-Qaeda, financiando outro grupo islâmico o Taliban que dominava o Afeganistão.

Atentados de 11 de setembro

O dia 11 de setembro ficou marcado na história dos EUA e do mundo. Uma série de atentados matou ao menos 3.000 pessoas nos Estados Unidos.

Os ataques se sucederam através de quatro aeronaves, tendo como destinos:

Duas naves chocaram-se contra as Torres gêmeas

A Terceira aeronave chocou-se com o Pentágono

E uma quarta aeronave não obteve êxito, porém estipula-se que o destino seria Washington.

O presidente americano na época George W. Bush declara guerra aos terroristas. Por conseguinte, as tropas americanas invadiram o Afeganistão e derrubam o Taliban do poder.

Ademais, no ano de 2003, os EUA derrubaram o ditador Saddam Hussein no Iraque. Bush, que foi eleito em 2001, se reelege em 2004 com o slogan “Guerra ao terrorismo”.

Nos anos seguintes, Osama Bin Laden, foi o homem mais procurado do mundo. Entretanto, somente em 2011 durante o governo do presidente Barack Obama que Bin Laden foi morto.

O terrorista foi vencido, após uma extensa operação militar americana. Bin Laden foi encontrado no Paquistão, através de uma operação sigilosa.



Os militares americanos, assassinaram o terrorista, em uma fortaleza na cidade de Abbottabad, próxima à capital paquistanesa. Esse foi o fim de um dos principais terroristas da história, a caçada ao líder da Al-Qaeda durou quase 10 anos.

