Hoffenheim e Borussia Dortmund abrem 4º rodada do Campeonato Alemão; Confira todos os jogos

O Hoffenheim recebe o Borussia Dortmund, às 10h30, neste sábado, no PreZero Arena, abrindo a 4ª rodada da Bundesliga. Em duelo da parte de cima da tabela, as equipes buscam a vitória para se consolidar no topo do Campeonato Alemão.

Após ter dado fim a sequência invicta de mais de 30 jogos do Bayern de Munique, o Hoffenheim perdeu o 100% no campeonato ao ser derrotado pelo Eintracht Frankfurt por 2 a 1 na última rodada. A equipe quer voltar a vencer e se consolidar na briga no topo da tabela.

O Borussia Dortmund teve uma vitória tranquila na partida anterior ao período de paralisação do Campeonato Alemão devido ao período reservado para os jogos entre seleções. O time goleou o Freiburg por 4 a 0 e agora busca uma sequência de vitórias na competição.

Confira outros jogos do Alemão:



Mainz 05 x Bayer 04 Leverkusen – sábado – 10h30

O Opel Arena será palco para o duelo entre Mainz 05 e Bayer 04 Leverkusen, respectivamente na 17ª e 14ª posição, com 0 e 3 pontos cada.

FC Augsburg x RB Leipzig – sábado – 10h30

No duelo entre os líderes do Campeonato Alemão, o FC Augsburg abre os portões do WWK ARENA para receber o RB Leipzig no sábado. As equipes possuem 7 pontos e ocupam a 2ª e 1ª posição respectivamente.

Freiburg x Werder Bremen – sábado – 10h30

No sábado, o Freiburg recebe o Weder Bremen no duelo que colocar o 12º contra 7º colocado da Bundesliga, com 4 e 6 pontos cada.

Hertha BSC x Stuttgart – sábado – 10h30

​O Olympiastadion abre seus portões para a 4ª rodada do Campeonato Alemão. Hertha Berlin enfrenta o Stuttgart, 13º e 8º lugar respectivamente, com 3 e 4 pontos cada um.

Arminia Bielefeld x FC Bayern München – sábado – 13h30

Buscando assumir a ponta da tabela, o Bayern visita o Arminia Bielefeld, no SchücoArena, pelo Campeonato Alemão. O time Bávaro é o atual quarto colocado com seis pontos. Do outro lado, os donos da casa estão em décimo lugar com quatro pontos na tabela.

Borussia Mönchengladbach x Wolfsburg – sábado – 15h30

A bola vai rolar no Borussia-Park pela 4ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe do Borussia Mönchengladbach, na 11ª posição com 4 pontos, recebe o VfL Wolfsburg, com seus 15 pontos na tabela e ocupando a 3ª posição.

Colônia x Eintracht Frankfurt – domingo – 10h30

Colônia e Eintracht Frankfurt fazem a bola rolar no Rhein Energie Stadion pela 4ª rodada da Bundesliga. Os donos da casa estão em 16º lugar e ainda não pontuaram na competição. Equanto isso, o Eintracht Frankfurt está em terceiro lugar com sete pontos.

FC Schalke 04 x Union Berlin – domingo – 13h

Encerrando a rodada no domingo, o VELTINS-Arena será palco para o duelo entre FC Schalke 04 e Union Berlin, respectivamente na 18ª e 9ª posição, com 0 e 4 pontos cada.