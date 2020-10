Hollywood escancara indústria machista · .

Com a recente divulgação da lista das dez atrizes mais bem pagas de Hollywood pela Forbes, foi possível notar a discrepância gritante de salários entre homens e mulheres. O fato de Vin Diesel atualmente ganhar mais do que o dobro de Meryl Streep escancara mais uma vez o machismo no mercado de trabalho.

Enquanto o astro da franquia Velozes e Furiosos faturou US$ 54 milhões (o equivalente a quase R$ 300 milhões pela cotação do dólar atual) nos últimos 12 meses, a vilã do filme O Diabo Veste Prada e vencedora de três estatuetas do Oscar –premiação a qual foi indicada 21 vezes– recebeu “apenas” US$ 24 milhões (R$ 133 milhões).

A discussão não é nenhuma novidade na indústria do entretenimento. Em 2007, foi revelado que Gal Gadot recebeu US$ 300 mil (R$ 933 mil na época) para o papel de Mulher-Maravilha (2007), cerca de 2% do que Henry Cavill embolsou pelo primeiro filme como Superman em O Homem de Aço (2013): US$ 14 milhões (R$ 46 milhões).

Em 2015, ao vencer o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme Boyhood (2015), Patricia Arquette ressaltou a diferença de salários entre homens e mulheres na indústria e foi aplaudida de pé, inclusive por Meryl Streep.

“A todas as mulheres que deram à luz neste país, a todas que pagam impostos, nós temos que lutar por direitos iguais para todos. Está na hora de termos salários iguais de uma vez por todas e direitos iguais para as mulheres nos Estados Unidos”, ressaltou a norte-americana.

Agora, em 2020, ao traçar um comparativo entre as duas listas separadas por gênero, a desigualdade salarial se destaca dos primeiros colocados aos últimos. Vale ressaltar que, devido à pandemia da Covid-19, muitas estreias de filmes que poderiam arrecadar bilhões de bilheterias foram adiadas, o que afetou diretamente os números de faturamento.

As estimativas de ganhos publicadas pela Forbes são baseadas em dados da empresa de pesquisa Nielsen, do site Box Office Mojo, do IMDb (International Movie Database) e em entrevistas com especialistas do setor.

Para o levantamento de dados 2020, a Forbes decidiu incluir artistas da TV, como Ellen Pompeo (Grey’s Anatomy) e Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale).

Mesmo capitalizando na televisão e no streaming, as estrelas não têm salários maiores ou sequer iguais do que os colegas homens. Durante muitos anos, mesmo sendo a protagonista de Grey’s, a intérprete de Meredith ganhou menos do que Patrick Dempsey, o Derek Shepherd –seu par romântico em várias temporadas.

Ao mesmo tempo que Sofia Vergara, estrela da série Modern Family (2009-2020), figura no topo do ranking das mulheres, com ganhos de aproximadamente US$ 43 milhões (R$ 238 milhões), Dwayne Johnson, o The Rock, lidera a lista masculina pelo segundo ano consecutivo por embolsar a quantia de US$ 87,5 milhões, cerca de R$ 484 milhões.

Ao todo, as dez atrizes mais bem pagas de 2020 ganharam juntas US$ 254 milhões (R$ 1,4 bilhão) no acúmulo dos 12 meses anteriores a junho. Hollywood engatinha para a equidade salarial de gênero, já que os dez atores masculinos mais bem pagos arrecadaram US$ 545,5 milhões (R$ 3 bilhões) este ano, mais do que o dobro de suas colegas mulheres.

A única explicação que especialistas da indústria cinematográfica conseguem dar para a desigualdade é que o salário de um ator é baseado na estimativa de receita que ele pode gerar ao estrelar um filme, somando bilheterias, publicidade e outros fatores.

Na cabeça dos executivos, por exemplo, Vin Diesel tem mais apelo do que Meryl Streep, até por seus diferentes gêneros artísticos. Enquanto ele atrai público de blockbusters com longas de ação, a premiada atriz emociona amantes do drama.

Confira o ranking completo de atores e atrizes mais bem pagos de Hollywood em 2020:

10° MAIS BEM PAGOS ator: Jackie Chan — US$ 40 MILHÕES

atriz: Viola Davis — US$ 15,5 MILHÕES pic.twitter.com/cbDMpBwGH3

— bru ϟ au’s 📌 (@olympusbarrow) October 5, 2020

8° MAIS BEM PAGOS ator: Will Smith — US$ 44,5 MILHÕES

atriz: Ellen Pompeo — US$ 19 MILHÕES pic.twitter.com/My5RQ4z6Rj

— bru ϟ au’s 📌 (@olympusbarrow) October 5, 2020

6° MAIS BEM PAGOS ator: Akshay Kumar — US$ 48,5 MILHÕES

atriz: Emily Blunt — US$ 22,5 MILHÕES pic.twitter.com/sixFRbFR0F

— bru ϟ au’s 📌 (@olympusbarrow) October 5, 2020

4° MAIS BEM PAGOS ator: Ben Affleck — US$ 55 MILHÕES

atriz: Melissa McCarthy — US$ 25 MI pic.twitter.com/2Fjyv5oeqi

— bru ϟ au’s 📌 (@olympusbarrow) October 5, 2020

2° MAIS BEM PAGOS ator: Ryan Reynolds — US$ 71,5 MILHÕES

atriz: Angelina Jolie — US$ 35 MILHÕES pic.twitter.com/dOXQlyH2V7

— bru ϟ au’s 📌 (@olympusbarrow) October 5, 2020