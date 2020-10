Home Office e Marketing Digital – Que tal?

É possível fazer marketing digital via Home Office?

O marketing digital, assim como o Home Office, permite que barreiras sejam ultrapassadas, desde que a inovação e a criatividade se façam presentes.

Sendo assim, toda a forma de inovação disruptiva é bem vinda no marketing, e não seria diferente com o marketing digital feito via Home Office.

Marketing e Home Office

O Marketing digital é uma ferramenta necessária e atual, uma vez que atrai clientes para as marcas, e divulga as novidades para o mundo, por isso não está fora do conceito do Home Office.

No entanto, o marketing tem uma vantagem para os criativos,

o foco da área é no resultado.

Inovação é ferramenta

Exatamente por ser uma área inovadora, a importância tange no que acontece depois da ação.

Ao passo que não importa de onde você trabalhe o que importa é que a sua ação tenha resultados. Sendo esse um ponto positivo para atuar Home Office.

Todavia, essa flexibilidade só é possível se corroborada pelo comprometimento e estratégias.

Cronograma de atividades

Para que possa realizar o marketing digital diretamente de sua casa, precisa fazer um cronograma de atividades. O Trello é uma boa opção, haja vista que é gratuito e possui quadros fáceis de acompanhar.

Foco na estratégia

Não perca o foco estratégico do marketing por estar em Home Office. Por isso inclua sempre um plano de marketing no seu acompanhamento.

Nicho de mercado

Pesquise o seu nicho de mercado, analise o público para que possa direcionar de fato suas ações. No entanto, analise principalmente se há tendência de obsolência da sua marca ou produto.

Clientes e produtos

Entenda o seu público-alvo para que possa oferecer soluções em forma de produtos. Isso faz muita diferença dentro das ações de marketing.

Home Office exige disciplina

No mais, as regras são as mesmas para qualquer Home Office, tenha foco e concentração.

No marketing digital o mais importante é a sua ação não se tornar uma reação. Ou seja, tudo o que é feito resulta em algo tangível ou não.

Sendo assim, o mais importante é que suas ações resultem em valor e novos clientes.

A inovação não precisa de um escritório, apenas do seu foco e suas estratégias direcionadas.