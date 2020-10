Home Office pode aumentar renda média brasileira, aponta estudo

Devido à pandemia do coronavírus, o trabalho presencial em diversas organizações foi suspenso a partir de março de 2020, substituído pelo trabalho via home office, ou seja, direto de casa. A medida foi instituída visando diminuir o número de casos no Brasil.

De acordo com os dados do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil), esse novo estilo de vida resultou em um modelo positivo para a população, considerando que o home office pode aumentar a renda mensal em mais de 40%. O estudo aponta que a média financeira das famílias brasileiras era de R$ 847 e pode chegar a R$ 1.215.

O aumento na renda é influenciado também pela economia feita durante o regime de isolamento social. Gastos com transporte, por exemplo, são zerados ou diminuem bastante, impactando na renda mensal. A estimativa é de que haja uma redução de mais de 7% nas despesas.

Conforme aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada pelo PNAD/IBGE, o número de pessoas adeptas ao trabalho em casa aumentou consideravelmente. Em março, quando a pandemia começava a se espalhar pelo Brasil, havia aproximadamente 5,7% da população nessa modalidade. Agora, seis meses depois, são 6,9%.

Com mais pessoas em home office, precisando de internet estável para trabalhar, o setor de comunicação passou a investir cada vez mais para melhorar o potencial de cobertura das empresas e a qualidade dos serviços oferecidos. Os investimentos para disponibilizar maior apoio ao público chegam à faixa dos bilhões, como aponta a SindiTelebrasil.