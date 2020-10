Homem-Aranha 3: Jamie Foxx será novamente o vilão Electro

Jamie Foxx está muito perto de reprisar o papel do vilão Electro no próximo filme do Homem-Aranha. Segundo o portal The Hollywood Reporter, as negociações da Marvel Studios e a Sony Pictures com o astro estão próximas de serem concluídas.

Conforme aponta a reportagem, o retorno do ator marcará o começo do “Aranhaverso” nos cinemas. Assim, os antigos filmes estrelados pelos atores Tobey Maguire e Andrew Garfield estariam conectados aos recentes longas protagonizados por Tom Holland.

Jamie Foxx como Electro em Espetacular Homem-Aranha 2 (2014).Fonte: IMDb/Divulgação

Jamie Foxx interpretou Electro pela primeira vez em Espetacular Homem-Aranha 2 (2014). Na época, além de não impressionar os críticos, o longa teve um desempenho bem abaixo do esperado e fez pouco mais do que US$ 700 milhões nas bilheterias.

Curiosamente, após o “fracasso” da antiga franquia, a Sony Pictures aceitou o acordo de compartilhar o herói aracnídeo com a Marvel Studios. Assim, Tom Holland assumiu o papel e estrelou cinco filmes – incluindo Vingadores: Ultimato (2019).

Até o momento, nenhum dos estúdios confirmou a história publicada pelo The Hollywood Reporter. Contudo, o famoso portal norte-americano tem bastante credibilidade e já revelou diversas informações com exclusividade.

Jamie Foxx na premiere de Espetacular Homem-Aranha 2.Fonte: IMDb/Divulgação

A expansão do “Aranhaverso”

A ideia do “Aranhaverso” foi introduzida na cena pós-créditos de Homem-Aranha: Longe de Casa (2019). O ator J.K. Simmons reprisou o papel do jornalista J.J. Jameson – personagem da trilogia estrelada por Tobey Maguire no início dos anos 2000.

Além disso, o conceito de “multiverso” deve ser um assunto comum nas próximas produções da Marvel Studios. Por exemplo, a série WandaVision e o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022) vão apresentar universos paralelos.

Seguindo o calendário de lançamentos do estúdio, o terceiro longa-metragem do Homem-Aranha está previsto para estrear em novembro de 2021. Contudo, por conta da atual pandemia, a data pode ser alterada.