Homem é flagrado portando arma em frente a UPA de Coruripe

Durante patrulhamento na noite desta terça-feira, 27 de outubro, a guarnição RP2 do 11º BPM recebeu informações de que um indivíduo estava portando arma de fogo nas proximidades da UPA, na AL-101 Sul, em Coruripe.

Sabendo as características do suspeito, a guarnição se deslocou imediatamente até o local e avistou o indivíduo. Ao realizar a abordagem o autor negou estar armado. Mesmo diante da negação, durante a realização dos procedimentos padrões de revista ao veículo (MOTOCICLETA) no qual estava o homem, a arma foi localizada abaixo do banco.

Diante do flagrante, a guarnição conduziu o indivíduo para a delegacia de Penedo para que fossem realizados os procedimentos criminais cabíveis.

Por Assessoria do 11º BPM