Homem foge ao ser filmado estuprando menina de 11 anos, em Sergipe

“Deixe eu ir embora, deixe eu ir embora agora. Me ajude moço. Ele quer me matar, aqui a faca”. Esse foi o clamor desesperado de uma menina de 11 anos de idade enquanto era violentada por um homem, no conjunto Marcos Freire 1, em Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana de Aracaju. O crime só não chegou ao fim porque outro homem, que passava pelo terreno baldio, flagrou o abuso e começou a gravar a ação, afugentando o suspeito.

As imagens, que não param de circular nas redes sociais desde o final dessa quinta-feira (8), mostram a garota e o abusador deitados em meio à vegetação do terreno. A menina pede para ir embora, mas o homem insiste em violentá-la até ser surpreendido por outro rapaz que pergunta o que ele estaria fazendo. Ao notar a presença de uma terceira pessoa, a menor começa a gritar por socorro e o homem, com uma faca em punho, foge. Desesperada, a menina continua a pedir ajuda.

Fonte: TNH1