Honda deve seguir de fora do Botafogo contra o Palmeiras

O Botafogo faz uma campanha bastante abaixo das expectativas neste primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com apenas uma vitória em 13 jogos, o Alvinegro carioca é o penúltimo colocado na tabela de classificação.

Mas se as vitórias não estão vindo, o time também perdeu pouco. O que se destaca é a capacidade da equipe em não conseguir traduzir atuações até razoáveis em vitórias, e constantemente ceder o empate quando sai na frente no placar. O Botafogo é líder isolado em número de empates entre as 40 equipes das Séries A e B do Brasileirão.

O setor de criação Alvinegro perdeu seus dois principais nomes por lesão. Com uma lesão grave no ligamento do tornozelo esquerdo, Nazário ainda não tem previsão de retorno. A esperança da comissão técnica para a partida desta quarta-feira contra o Palmeiras era contar com o meia Honda.

Desfalque nos últimos três jogos por conta de uma lesão no tornozelo, o japonês fez treinos sem bola no final de semana, mas na atividade desta segunda-feira voltou a sentir dores no local. O jogador passará por uma reavaliação nesta terça, mas dificilmente estará em campo no Nilton Santos.

No empate com o Fluminense, Lazaroni improvisou o meio-de-campo do Botafogo com Rafael Forster, Caio Alexandre e Rentería, o que pode se repetir contra o Palmeiras.