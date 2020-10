Hotmart é Grátis? – Saiba porque isso é estratégico!

Hotmart é grátis?

Falamos sobre os recursos Hotmart, bem como no que se refere a pagamentos. Porém, e sobre a gratuidade?

Para quem tem receito de comprar infoprodutos, o vendedor pode oferecer um período de gratuidade.

Esses períodos são estratégias positivas de Marketing Digital, sendo que você é quem determina o prazo.

Assim sendo, o cliente escolhe continuar com o acesso ou não, visto que isso caracteriza a finalização da compra.

Captação de Dados Para Leads

Sendo assim, no cadastro do cliente as informações de pagamento são coletadas. Assim sendo, passado o período que você determinar para o teste, a cobrança é feita de forma automática.

Isso é importante não somente pela venda do infoproduto Hotmart, bem como servem como métricas para análise de Leads.

Para quem disponibiliza o produto, ou intermedia venda não há preocupação financeira. Haja vista que essas funcionalidades não cobradas.

Entretanto, algumas taxas implicam no processo de vendas.

Paypal em transações estrangeiras

O Paypal é um facilitador de pagamentos para operações feitas em moedas estrangeiras via integração HotPay.

As transferências são feitas de forma rápidas, visto que a efetivação é consolidada no dia seguinte.

Possibilidades dentro do Marketing

Essas gratuidades periódicas são estratégias de marketing por diversos motivos, mas vamos citar alguns:

Geração de Leads;

Estratégia Inbound;

Desperta desejo de compra;

O cliente entende como cortesia, não coercibilidade. Assim sendo, é uma forma orgânica de mostrar seu produto. Ao passo que mostra segurança sobre o que tem a oferecer.

Recursos Hotmart

As plataformas Hotmart possuem vários recursos, e muitos deles são totalmente flexíveis, sendo então uma ótima maneira de despertar interesse no cliente.

Basta você se colocar como cliente. Haja vista que é mais segura a finalização de uma aquisição de algo disponibilizado para você, certo?

Esse modelo de negócios funciona para muitas empresas como Spotify, Netflix e outras.

Explore a plataforma Hotmart em todo o seu potencial e tenha sucesso no seu negócio!