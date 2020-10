Hotspot: o que é e como acessar os pontos Wi-Fi gratuitamente

Para quem está sempre conectado na internet, seja via Wi-Fi ou dados móveis, o termo “Hotspot” já deve ter surgido em alguma ocasião, mas poucos sabem o que ele representa. Na verdade, é algo muito simples! Hotspot é, em resumo, uma rede sem fio que está disponível para ser utilizada, ou seja, é um outro termo utilizado para Wi-Fi.

No entanto, o Hotspot costuma estar associado a algum estabelecimento, como bares, aeroportos, shoppings, etc., que podem usar o acesso como uma moeda de troca para o cliente, ou seja, caso ele compre algo, é possível utilizar o Hotspot, por exemplo. Esse tipo de comportamento não é uma regra, afinal, diversos estabelecimentos também fornecem o acesso ao Hotspot de maneira gratuita para que o cliente possa navegar enquanto aguarda.

Agora que esclarecemos o que é Hotspot, é importante responder uma outra questão:

Como encontrar pontos de Hotspot Wi-Fi?

A busca pelas redes disponíveis pode ser feita de modo manual por meio das configurações de Wi-Fi do celular, e para isso basta clicar no ícone da internet e segurá-lo. Após isso, as redes disponíveis serão mostradas com base na proximidade, mas quando trata-se de um ambiente majoritariamente residencial é muito comum que a grande maioria esteja protegida por senha.

Fonte: Editado

Além disso, é possível também utilizar o próprio celular como um hotspot. A partir do uso de dados móveis por meio da operadora, basta fazer com que o smartphone gere internet e, assim, quem estiver por perto pode se conectar à rede sem fio.

Para isso, basta procurar nas configurações pelo menu de rotear internet pelo celular. Em alguns aparelhos, já está disponível a opção “Hotspot portátil”, encurtando essa busca para um simples comando. Quando encontrá-lo, basta ativar e configurar a ferramenta, como definir uma senha ou deixá-lo aberto, e permitir que outras pessoas o utilizem!

Fonte: Editado

Devido a praticidade, o hotspot acaba sendo uma solução para muitas pessoas que estão em grandes centros comerciais sem internet e a rede aberta dos comércios acaba sendo uma salvação.

Cuidado ao usar o hotspot!

Especialistas em Tecnologia da Informação costumam recomendar que o usuário não use qualquer rede simplesmente porque ela está disponível. Afinal, o usuário que controla o hotspot automaticamente tem acesso ao conteúdo de qualquer aparelho que esteja conectado à rede, o que representa grande vulnerabilidade.

Conecte seu dispositivo portátil, seja celular, notebook ou qualquer outro, às redes de confiança. No ambiente digital, todo cuidado é necessário!