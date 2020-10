House of the Dragon: spin-off de GoT apresenta Viserys Targaryen

A HBO anunciou a contratação de Paddy Considine para o elenco de House of the Dragon, série derivada de Game of Thrones. O ator interpretará Viserys Targaryen, quinto rei da Casa Targaryen. Os eventos do spin-off acontecem mais de 300 anos antes da chegada de Daenerys a Westeros.

Paddy Considine é conhecido por The Third Day e Peaky Blinders. Além disso, é o primeiro nome a ser confirmado para integrar o elenco da nova série derivada.

(Fonte: HBO/Reprodução)Fonte: HBO

Saiba mais sobre House of The Dragon

Até o momento, a HBO encomendou 10 episódios para uma 1ª temporada. Ainda segundo a emissora, a estreia deve acontecer em 2022, mas não existe uma data certa para o lançamento dos primeiros episódios.

O spin-off foi baseado em Fogo e Sangue — obra do autor George R. R. Martin, de As Crônicas de Gelo e Fogo. Por sua vez, o livro retrata os últimos anos da Dinastia Targaryen em Westeros, antes que o reinado de Viserys fosse interrompido por uma guerra civil pelo trono (a história se repete, não é?).

A HBO pretende lançar também um spin-off que conta a trajetória do Rei da Noite. Apesar de ter sido anunciado logo após o fim de Game of Thrones, ainda não foram revelados mais detalhes sobre o projeto.