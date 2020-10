Houston Texans e Jacksonville Jaguars fazem duelo dos desesperados na semana 5; onde ver e aposta

Dois dos times com piores campanhas da NFL se enfrentam neste domingo (11), às 14h, no Texas, pela semana 5 da NFL. O Jacksonville Jaguars vem de três derrotas seguidas e tenta se reencontrar com as vitórias. Já o Houston Texans vive uma decepção, ainda sem vencer na liga e tendo demitido o técnico Bill O’Brien na última semana.

360 graus

Com uma campanha decepcionante, o Houston Texans optou por demitir seu treinador e promover o veterano Romeo Crennel ao posto de head coach interino. A franquia texana acredita que esse fato novo possa mexer com os brios do elenco, e mudar o curso da temporada para Houston. Até o momento, a equipe apresentou uma defesa tenebrosa, sendo facilmente presa para o jogo corrido dos adversários, somando quatro derrotas em quatro jogos. Ofensivamente, um plano de jogo previsível e pouco criativo, confiando nas habilidades de Deshaun Watson e uma insistência desmedida em correr com os running backs. Diante dos Jags, o Houston encara seu rival mais fraco até aqui na temporada, oportunidade perfeita para fazer as pazes com a vitória.

Reconstrução

É difícil fazer quaisquer cobranças ao Jacksonville Jaguars em 2020. O time é composto basicamente por jogadores em sua primeira experiência na NFL ou segundo-anistas, como o ótimo defensive end Josh Allen ou o quarterback Gardner Minshew. O treinador Doug Marrone tem que aproveitar as partidas para dar vivência aos atletas, fazendo se adaptar o mais rápido possível à NFL. Ter jogadores como Laviska Shenault e CJ Henderson evoluindo e atingindo seu potencial é o caminho mais rápido para Jacksonville voltar a ser relevante na liga.

Aposta

Segundo o Football Power Index, da ESPN dos Estados Unidos, o Houston Texans tem 66% de chances de sair vencedor do confronto. Os Jaguars tem 33.7% de chances de vitória.

FICHA DO JOGO

Houston Texans x Jacksonville Jaguars

Semana 5 da NFL

Data: Domingo (11), 14h

Local: NRG Stadium, em Houston

Onde ver: Game Pass da NFL