HQs: conheça 7 séries incríveis baseadas em quadrinhos

Muitos produtos audiovisuais de sucesso se baseiam em histórias já consagradas para atingir um público ainda maior. São vários os casos de adaptações de livros para o cinema ou séries, por exemplo.

No entanto, em alguns casos, outro gênero famoso dentro da Literatura parece ser um excelente material de base: as histórias em quadrinhos (HQs). Muito além dos gibis, as HQs apresentam uma grande diversidade em termos de conteúdo: são mangás, graphic novels, coletâneas, entre outros.

Nesta lista, vamos te apresentar algumas séries exibidas na televisão ou nos serviços de streaming que foram inicialmente baseadas em quadrinhos e que, provavelmente, você não sabia.

Confira:

(Reprodução)Fonte: Netflix

Os quadrinhos que originaram a série da Netflix têm um brasileiro envolvido nas ilustrações, o cartunista Gabriel Bá. As histórias foram criadas por Gerard Way, e o responsável pela adaptação foi Steve Blackman (que trouxe Ellen Page, Tom Hopper e Emmy Raver-Lampman para o elenco).

A trama é focada em um grupo de super-heróis que está sob os cuidados de um excêntrico bilionário, Sir Reginald Hargreeves (interpretado por Colm Feore).

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

A série mais assistida do Amazon Prime Video é derivada dos quadrinhos escritos por Garth Ennis e Darick Robertson, com desenvolvimento de Eric Kripke. A trama é focada em dois grupos muito distintos entre si: os super-heróis e aqueles que querem acabar com a hegemonia dos super-heróis.

Os motivos para os embates são diversos, e a série já está com a sua 3ª temporada confirmada no streaming.

(Reprodução)Fonte: The CW

Criada por Rob Thomas e Diane Ruggiero-Wright, sendo exibida pela The CW desde 2015, iZombie é baseada na série de quadrinhos homônima da DC Comics lançada pelo selo Vertigo. Os criadores são Chris Roberson e Mike Allred. A produção conta com Rose McIver no papel principal de uma médica que é transformada em zumbi.

A série foi concluída em 2019, em sua 5ª temporada.

(Reprodução)Fonte: AMC

Outra produção que também é baseada em quadrinhos lançados pelo selo Vertigo, da DC Comics, é Preacher. Os quadrinhos, escritos por Garth Ennis e Steve Dillon, trazem uma atmosfera repleta de tensão e desenhos interessantes para os leitores. De alguma forma, a série conseguiu transpor a energia visceral das páginas para as telas.

Ao todo, já foram lançadas quatro temporadas repletas de tensões provocadas pelos personagens mais macabros que você pode imaginar.

(Reprodução)Fonte: GNT

Lançada pelo GNT, a série brasileira Lili, a Ex é baseada nas histórias em quadrinhos criadas por Caco Galhardo. A produção teve ao todo duas temporadas hilárias e cheias de emoções à flor da pele com a protagonista Lili (interpretada por Maria Casadevall) tentando a todo momento infernizar a vida de seu ex, Reginaldo (Felipe Rocha).

(Reprodução)Fonte: Netflix

A série Lucifer, que inicialmente foi exibida pela Fox, mas agora pertence à Netflix, é derivada de uma obra de Neil Gaiman. Para quem não sabe, nos famosos quadrinhos de Sandman, há o personagem Lucifer, que de tão popular acabou ganhando sua própria história.

O spin-off dos quadrinhos foi desenvolvido por Mike Carey e também publicado no selo Vertigo. A produção televisiva conta com Tom Ellis no papel principal.

(Reprodução)Fonte: Netflix/TNT

A graphic novel francesa conhecida no Brasil como O Perfuraneve foi escrita por Jacques Lob, Benjamin Legrand e Jean-Marc Rochette. Embora exista um filme, dirigido pelo vencedor do Oscar Bong Joon-ho, em 2013, a série de televisão foi lançada neste ano pela Netflix e TNT.

A trama é basicamente a mesma dos quadrinhos, mas com elementos novos adicionados, como alguns personagens e situações. Ainda há muito sobre a luta de classes para o público entender na próxima temporada.