Hugo Calderano inicia a busca pelo segundo título da Copa da Alemanha

Hugo Calderano inicia neste domingo a busca pelo seu segundo título da Copa da Alemanha pelo Liebherr Ochsenhausen. Embalada pelo bom início de temporada, a equipe enfrentará Fulda-Maberzell, em casa, às 10h (de Brasília), pelas oitavas de final da competição, com transmissão ao vivo em hugocalderano.com.

Atual sexto colocado do ranking mundial, Hugo já conquistou a Copa da Alemanha com Ochsenhausen no ano passado. O brasileiro foi o destaque da campanha, vencendo todos os seus jogos na semifinal e na decisão, e levou a equipe a encerrar um hiato de 15 anos sem o título do torneio.

Na edição passada, Ochsenhausen chegou novamente à final, mas acabou com o vice-campeonato ao ser superado por Grünwettersbach por 3 jogos a 2. Hugo, no entanto, não participou da decisão devido a uma lesão sofrida na semifinal contra Borussia Düsseldorf.

A equipe do carioca de 24 anos começou bem a temporada 2020/21: na Bundesliga, a liga alemã de tênis de mesa, venceu os dois confrontos que disputou até aqui. Hugo participou apenas do primeiro, sendo decisivo ao sair vitorioso das duas partidas que fez, contra o esloveno Darko Jorgic (24º) e o chinês Shang Kun.

Presença confirmada no #RESTART



Hugo teve sua presença confirmada nos dois eventos internacionais masculinos previstos pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) para 2020: a Copa do Mundo individual e o ITTF Finals. Ambas as competições fazem parte do #RESTART, uma “bolha” que será estruturada na China para a disputa de quatro torneios, de 8 a 29 de novembro.

Outros dois eventos fazem parte da programação: a Copa do Mundo feminina e o WTT Macau, torneio exibição que apresentará o novo formato desenhado pela ITTF para as competições internacionais a partir de 2021.

Hugo garantiu vaga na Copa do Mundo por ter conquistado a Copa Pan-Americana em fevereiro deste ano. Já a presença no ITTF Finals se dará graças à sexta posição no ranking mundial.