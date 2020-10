Humankind: RTS ganha previsão de lançamento no PC para para 2021

A desenvolvedora Amplitude confirmou, através de um novo trailer, que o RTS Humankind será lançado em abril de 2021 para os computadores. O título, que será publicado internacionalmente pela SEGA, irá chegar aos dispositivos Mac e Windows via Epic Games Store, Steam e Google Stadia.

Humankind será um game de estratégia em tempo real inspirado em ciclos históricos, onde cada um deles irá contar uma era da humanidade em que o jogador porderá moldá-la da forma como preferir. Será possível reconstruir civilizações e criar impérios e monopólios modernos utilizando, como base, mais de 60 culturas históricas diferentes que tiveram participação importante na formação das sociedades antigas e atuais.

A SEGA também confirmou o conteúdo da edição Deluxe do game, que irá contar com acesso à maravilha Notre-Dame, a narrativa própria da catedral, um avatar exclusivo do autor francês Victor Hugo, responsável por escrever a obra O Corcunda de Notre-Dame e Os Miseráveis, e a personalidade “inspiradora” para o avatar. Além disso, a edição de luxo terá, fora o jogo base, a trilha sonora original de Humankind e um arquivo pdf com descrições de todas as Unit e Tech Trees.

O jogador que for adquirir a pré-compra, terá direito a um avatar da rainha celta Boadiceia, uma decoração exclusiva e um conjunto de símbolos para o perfil.

A versão OpenDev de Humankind já pode ser acessada por todos os membros Google Stadia, sendo possível jogar 100 ciclos do game até o dia 28 de outubro.