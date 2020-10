Humorista Magno Navarro será o novo apresentador do ‘Tá na Área’

O programa “Tá na Área” do canal a cabo Sportv deve ter um novo apresentador em breve. Segundo o portal Uol, o Grupo Globo prepara uma reformulação na atração vespertina comandada atualmente pelo jornalista Carlos Cereto. A aposta dever ser em uma linha editorial voltada para o entretenimento, com o humorista Magno Navarro como o novo condutor.

Com formação em jornalismo, Navarro é mais conhecido do público pelas imitações de personalidades do esporte nas redes sociais. Segundo a reportagem, ele já estaria gravando os pilotos do novo formato nos estúdios. Não há ainda previsão para a estreia do novo programa, mas estima-se que seja a partir de 2021

Magno Navarro vem recebendo a ajuda do jornalista Tossiro Neto, no roteiro e na transição para a televisão. O Sportv não se manifestou sobre as mudanças internas no “Tá na Àrea”, um dos programas mais antigos da emissora. Cereto assumiu a apresentação após a demissão de Fred Ring, em agosto.