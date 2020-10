HyperX Play Together: nova edição traz diversos nomes dos e-Sports

Neste final de semana, a HyperX irá realizar a nova edição do HyperX Play Together, trazendo muitas informações sobre o universo dos games, entrevistas exclusivas com grandes nomes das redes sociais, shows musicais e muito mais. O encontro online será transmitido através do canal oficial da HyperX, na Twitch, nos dias 3 e 4 de outubro, das 14h às 19h.

Sob o comando de Nyvi Estephan, apresentadora do HyperX Drive, Luiz Hygino, YoDa, ex-pro player de League of Legends, e Fred dos Desimpedidos, os anfitriões receberão convidados especiais como Marcelo D2 e o cantor sertanejo Felipe Araújo, que irão introduzir e encerrar o evento com show musicais para todos os públicos.

(Fonte: HyperX Brasil/Twitter)Fonte: Twitter

Durante o sábado, gameplays de League of Legends serão transmitidas, colocando pro players da FURIA e da RED Canids Kalunga, além de influenciadores como Felipe Castanhari, para se enfrentar. No mesmo dia, os membros da LOUD se unirão para disputar partidas de Among Us, um dos multiplayers mais populares do momento.

Já no domingo, Fred do Desimpedidos irá receber os pilotos profissionais Dudu Barrichello e os irmãos Pietro e Enzo Fittipaldi para competir em corridas intensas de F1 2020. Logo após, streamers, influenciadores e profissionais dos e-Sports irão para os palcos coloridos de Fall Guys, correndo atrás das desejadas coroas e da premiação máxima.

Em uma parceria exclusiva com a Kabum, a HyperX também irá divulgar suas maiores novidades em lançamentos de periféricos, trazendo descontos exclusivos para itens como mouses, headsets, microfones e muito mais. Vale a pena ficar de olho!