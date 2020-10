Hyrule Warriors: Age of Calamity ganha nova leva de screenshots

Após uma série de trailers apresentando a história e jogabilidade, a Koei Tecmo lançou uma série de screenshots revelando novos detalhes de Hyrule Warriors: Age of Calamity. Agora, os fãs podem conferir mais detalhes sobre os exércitos, personagens jogáveis, animações e muito mais sobre o prequel de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

As imagens revelam novas roupas e armas para Link, assim como skins de Hestu e avatares completos de nomes como o Mestre Kohga. Além disso, é possível observar algumas habilidades únicas dos personagens como a Ice Maker e a Electric Rod, poderes elementais dos protagonistas.

O rei de Hyrule, Rhoam Bosphoramus Hyrule, também ganha sua primeira exibição, surgindo em uma CGI comandando seus soldados e com uma imagem de visual completo segurando sua espada sagrada. Novos Guardiões também foram apresentados, apesar de ainda não haver muita informação sobre sua participação nas guerras centenárias.

Confira abaixo algumas screenshots divulgadas pela Nintendo.

(Fonte: Koei Tecmo/Imgur)Fonte: Imgur

Hyrule Warriors: Age of Calamity será lançado em 20 de novembro para o Nintendo Switch.