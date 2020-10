Hyrule Warriors: novo trailer mostra Hetsu, planadores e muito mais

A Nintendo divulgou um novo trailer de Hyrule Warriors: Age of Calamity, apresentando novos personagens, várias criaturas da raça Korok e algumas das mecânicas e habilidades que estarão presentes no game, inclusive com resgastes interessantes de funções incluídas em Breath of the Wild. Confira a seguir:

No trailer, é possível observar que a raça Korok, as criaturas mascaradas de madeira que foram introduzidas em The Legend of Zelda: Wind Waker, irão retornar para o título de forma massiva, contando com a participação de diversas espécies dos espíritos guardiões que serão vigiados pela Grande Árvore Deku. Da mesma forma, o neto da árvore gigante, Hestu, deverá ter uma participação importante na jornada dos jogadores, porém ainda não foi revelado como.

Diversas habilidades de personagens também foram mostradas, com alguns golpes especiais que contam com a utilização de poderes, seres místicos e outros tipos. Além disso, um dos grandes destaques fica por conta da presença garantida dos planadores, item que agiliza o alcance de longas distâncias e que ficou bastante popular em Breath of the Wild.

Hyrule Warriors: Age of Calamity será lançado em 20 de novembro para o Nintendo Switch.