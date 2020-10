Iago Maidana comenta evolução do Sport e projeta duelo com o Flamengo

Seguro na defesa, decisivo lá na frente: assim é a atual fase de Iago Maidana. Na medida em que o Sport evoluiu e subiu na tabela do Brasileirão, o zagueiro tornou-se um dos destaques da posição no torneio. Nesta quarta, às 19h15 no Maracanã, o confronto com o Flamengo – também em crescente no campeonato – colocará à prova o bom momento de Maidana e do Leão da Ilha.

Mesmo com desfalques, o técnico Dome Torrent poderá escalar um setor ofensivo com Bruno Henrique, Pedro, Vitinho, Diego, Gerson… Ciente da qualidade do adversário, Maidana projeta o duelo e mantém a confiança.

– É um grande desafio. É uma equipe que não começou tão bem, mas já vem voltando a ter confiança e bons resultados. Vamos jogar na casa deles, obrigação é deles, mas estamos nos defendendo bem e creio que será um grande jogo. Esperamos anular as estratégias para que a gente consiga surpreender. Sabemos da dificuldade, da qualidade de todos jogadores do Flamengo, mas nada é impossível. Temos um grande jogo, um grande desafio pela frente – afirmou o zagueiro Iago Maidana, destaque do Sport, ao LANCE!.

Com o mal início do Sport no Brasileirão, a chegada de Jair Ventura, que assumiu o time na sexta rodada, foi um divisor de águas para o time de Recife. São cinco vitórias, um empate e duas derrotas desde então, o que levou o Leão à quinta posição da tabela, com 20 pontos – um a menos que o Flamengo.

De acordo com Maidana, o impacto do técnico foi além das quatro linhas e, diante do crescimento imediato, o zagueiro ainda vê margem para evolução.

– Conseguimos entender rápido o trabalho do Jair. Isso foi fundamental. Nossa adaptação foi muito rápida e nos ajudou a ter resultados mais rápidos. E não só em campo, mas fora também. É um cara que gosta de ouvir o jogador, o que pensa, em qual posição se sente bem. É uma confiança fundamental que ele nos dá. Não é a toa que o trabalho vem dando certo e acredito que ainda temos muito a evoluir. Ainda não está bom, precisamos jogar mais, ter mais posse de bola e, com o tempo, isso vai melhorar – projetou o defensor do Leão, que já marcou quatro gols no Campeonato Brasileirão e é o artilheiro do Sport.

Confira outras respostas do zagueiro Iago Maidana, do Sport, ao LANCE!:

Não costuma-se esperar de um clube que veio da Série B brigue por uma classificação para a Libertadores, por exemplo. Contudo, o Sport está em quinto neste momento. Quais resultados o time espera alcançar ao fim do Brasileirão?

Estamos fazendo um ótimo trabalho, mas tem muito campeonato pela frente. Não tem como falar nada hoje, sobre objetivos. Vamos buscar uma vitória a cada jogo. No final do ano, o que conseguirmos, com certeza, será muito bacana. Buscamos o melhor, quando estamos em uma equipe sempre queremos ir bem pois pode nos abrir mais portas lá na frente. Não tenho como falar pelo que vamos brigar lá na frente, mas vamos brigar cada jogo por uma vitória, para somar pontos, e acabar na melhor classificação possível no campeonato.



Titular absoluto do Sport, você está entre os destaques da posição, mas também tem contribuído muito na parte ofensiva. Como está vivendo isso? É uma responsabilidade a mais?

Na minha carreira, sempre tive certa intimidade com o gol. Não sei se porque já fui centroavante na base, mas sempre tive essa intimidade. Está sendo muito importante. Foi assim nas temporadas passadas. No Paraná tendo uma sequência de jogos, isso é fundamental, e fiz cinco gols em 24 jogos. É uma média muito boa. 2018 não tive tanta sequência, joguei só no final e não pude ter um aproveitamento melhor. 2019 também não joguei tanto. Em 2020 posso novamente mostrar que realmente tenho essa intimidade. Além de ajudar atrás, consigo ajudar meus companheiros na frente e isso está sendo fundamental para a minha confiança, para ter segurança lá atrás. Gols nos deixam mais confiantes e seguros para realizar o trabalho. Não só para mim, mas para o grupo do Sport também.



E quanto ao seu desempenho individual, qual sua avaliação sobre seu desempenho neste Brasileirão?

Estou muito feliz com o meu desempenho e o da equipe. Vejo que eu trabalhei muito para que esse momento se concretizasse. Abri mão de ficar um pouco mais com a família na quarentena para treinar, para chegar bem, e estou colhendo os resultados. É fruto do meu trabalho. Estou fazendo uma grande temporada. Quando abrimos mão de algumas coisas a gente colhe os frutos. Estou muito feliz com o momento, principalmente com o da equipe. Futebol é assim. Estamos vencendo e isso é muito importante para a minha confiança e dos meus companheiros.