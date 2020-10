Íbis ironiza Palmeiras nas redes sociais após derrota para São Paulo

A derrota do Palmeiras para o São Paulo no Allianz Parque por 2 a 0, neste sábado, gerou revolta de torcida organizada do clube alviverde e também uma ironia por parte do Íbis no Twitter.

O autodenominado pior clube do mundo colocou um emoji de dois olhos em resposta à postagem do perfil da equipe alviverde sobre o final do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

👀 — Íbis Sport Club (@ibismania) October 11, 2020

A brincadeira veio em uma semana em que os pernambucanos também ironizaram o Cruzeiro.

Após o presidente dos celestes, Sérgio Santos Rodrigues, dizer nesta quinta-feira que mira sua gestão “no Manchester City e no Liverpool”, e não “no Íbis”, o clube pernambucano foi às redes sociais para responder.

“Avisa pra ele que o nosso time tem menos derrotas que o Cruzeiro em 2020”, disparou o Íbis, que ainda postaria “meu ‘rival’ perdeu, foi?”, depois de revés dos mineiros para o Sampaio Corrêa em casa.

Até então invicto, o Palmeiras sofreu sua segunda derrota seguida – havia perdido para o Botafogo na quarta-feira – e ficou na quinta colocação do Brasileirão com 22 pontos, oito a menos do o que o líder Atlético-MG.