Ibope de Luiz Bacci despenca, e Cidade Alerta é ameaçado pelo SBT · .

Antes o programa mais visto da Record e uma das atrações de maior público fora da Globo, o Cidade Alerta enfrenta uma fase ruim no Ibope da Grande São Paulo. Em setembro, o policialiesco de Luiz Bacci registrou a sua pior audiência mensal desde janeiro de 2018 (ou seja, em 32 meses) e passou a ter a vice-liderança ameaçada pelo SBT.

O programa marcou apenas 7,2 pontos de média no mês passado, mesmo desempenho de agosto. A diferença é que a emissora de Silvio Santos saltou de 5,8 para 6,4 de média de um mês para o outro, fazendo com que as novelas mexicanas exibidas no início da noite se tornassem rivais da Record, o que não era comum até então.

Em 29 de setembro, o Cidade Alerta sofreu uma derrota até então rara para o SBT: 6,9 x 7,1. Depois disso, o policialesco de Luiz Bacci ficar na terceira colocação na Grande São Paulo se tornou algo cada vez mais comum. Entre segunda (5) e quinta-feira (8) desta semana, por exemplo, foram duas derrotas.

Curiosamente, o jornalístico tem perdido público em um momento em que a programação da Record está em alta, com o Balanço Geral voltando a incomodar a Globo e A Fazenda 12 batendo recordes de audiência, o que tem alavancado até as novelas noturnas da emissora de Edir Macedo.

O Cidade Alerta está na contramão desse crescimento, com a pior média mensal desde janeiro de 2018, quando havia registrado 7,1 de ibope. Naquele mesmo ano, o policialesco ganhou público e teve seu ápice em novembro, com 12,4 pontos no mês –ele chegou a liderar durante alguns minutos.

No entanto, de 2018 para cá, a atração da Record perdeu 15% de sua audiência: de 10,3 pontos de média/anual para 8,8 de média em 2020 (até setembro). Nesse mesmo período, o SBT caiu de 6,8 para 6,4, e a Band (com o Brasil Urgente) subiu de 4,8 para 5,2.

Já a Globo, com o aumento da audiência das reprises do Vale a Pena Ver de Novo e sem grandes fracassos no horário das seis, como tinha sido Espelho da Vida em 2018/2019, foi a emissora que mais cresceu na faixa de confronto com o Cidade Alerta: de 18,4 pontos há dois anos para 22,2 pontos de média/anual até setembro deste ano.

O melhor mês do programa de Bacci em 2020 foi março, quando marcou 10,2 pontos. Desde maio (9,9 de média mensal), a atração vem perdendo público: 8,3 em junho; 7,6 pontos em julho; e 7,2 em agosto e setembro.

Com a queda, o policialesco viu o SBT cada vez mais próximo na audiência mensal. Comparando com o desempenho de seis meses atrás, a diferença entre a Record e a emissora de Silvio Santos caiu de 4,1 pontos em março para 0,8 no mês passado.