Ibrahimovic testa positivo para COVID-19 pela segunda vez e corre risco de não jogar clássico

O Milan corre sérios riscos de ter uma baixa de peso para o dérbi contra a Inter de Milão, no dia 17, em San Siro, pela volta do Campeonato Italiano. Zlatan Ibrahimovic testou novamente positivo para COVID-19 e vai seguir afastado dos treinos.

