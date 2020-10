Ida frustrada para o Manchester United causa decepção em Sancho

A negociação frustrada com o Manchester United causou decepção em Jadon Sancho. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o atacante inglês desejava muito se transferir para os Red Devils, mas a equipe de Solskjaer não chegou a um acordo com o Borussia Dortmund.

Sancho já tinha valores acertados com o Manchester United e Solskjaer o tratava como a prioridade para a janela de transferências. O problema foi nos valores: o Dortmund exigia 120 milhões de euros (cerca de R$ 780 milhões), mas os Red Devils se recusaram a pagar esse preço.

Agora, o Manchester United terá que convencer Sancho a se juntar à equipe caso queira contar com o atacante na próxima janela de transferências.