Idade Moderna: Resumão para o ENEM e vestibular

Período importante da história da humanidade, a Idade Moderna é um tema recorrente de vestibulares do país todo, assim como do ENEM. Sendo assim, vale a pena ficar atento neste assunto.

Muitas pessoas confundem esse período da história com os acontecimentos recentes do mundo, muito em decorrência do uso da palavra “moderna”.

Porém, este raciocínio está errado, visto que o período atual vivido pela humanidade é denominado “Idade Contemporânea”.

Desta forma, compreende-se a Idade Moderna como o período da história do mundo entre os séculos XV e XVIII, importante ciclo devido às grandes mudanças, sobretudo nas questões sociais.

O que foi a Idade Moderna

Em síntese, a Idade Moderna começa após a queda do Império Bizantino assim que ocorreu a conquista do Império Turco-Otamano de Constantinopla.

Seu surgimento tem como pilar a busca pelas características da humanidade vividas na Antiguidade greco-romana, que era considerada por muitos como um grande período cultural da sociedade.

A saber, um dos acontecimentos mais importantes do período foi as Grandes Navegações e a cultura de expansão marítima, importantíssimos para a conquista de continentes como a África e a América.

Desse modo, pode-se afirmar que foi um período de grandes riquezas oriundas da exploração europeia das colônias espalhadas pelo mundo.

Em decorrência disso, pode-se associar o período com a criação das bases da mentalidade capitalista. Visto as grandes mudanças nas práticas econômicas, que em suma eram agrária e rural, com a ascensão das práticas mercantis e industriais.

Podemos então dizer que a Idade Moderna foi fundamental para preparar a chegada da Idade Contemporânea que teve início com a Revolução Francesa e no ápice da Revolução Industrial.

Características

Dentre as principais características desse período podemos destacar, por exemplo:

Diversas transformações, sobretudo revoluções, mudanças no estilo econômico e na produção científica

Base para a criação do sistema capitalista

Aumento da população

Investimento no desenvolvimento e crescimento das cidades europeias

Comércio intensivo e consolidação do mercantilismo

Expansão marítima e as Grandes Navegações

Absolutismo através de monarcas nas principais nações europeias

Exploração das colônias

Idade Moderna – Arte e Sociedade

Período rico em relação às artes, com obras inicialmente influenciadas pelo Renascimento. Podemos citar Leonardo Da Vinci e Miguel Ángel Buonarroti com grandes influenciadores que criavam obras centralizadas no homem e na sua disciplina.

Entretanto, o principal movimento artístico foi o Barroco com seus traços arreais e obras intensas e complexas.

Já quando falamos da sociedade na Idade Moderna, pode-se chegar na seguinte divisão:

Privilégios nas mãos dos nobres, clero e demais membros da igreja

Controle da mobilidade social

Fortalecimento da burguesia, principalmente pelo comércio empregado através do mercantilismo

Esperamos que tenha gostado de conhecer melhor sobre a Idade Moderna.

