Ídolo do Manchester United, Paul Scholes assumirá o Salford City

Paul Scholes será o novo treinador do Salford City. De acordo com a “Sky Sports”, o ex-jogador e ídolo do Manchester United assumirá o comando técnico do clube após a demissão de Graham Alexander.

Disputando a EFL League Two, a quarta divisão inglesa, o Salford City ocupa a quinta colocação da competição, com nove pontos em cinco partidas disputadas. Alexander não havia sofrido nenhuma derrota no comando.

Scholes é o coordenador-geral do clube e assumirá de forma interina. O clube ainda procura um novo treinador principal.

Desde que se aposentou em 2013, Scholes treinou apenas um clube: o Oldham, que também disputa a EFL League Two. Ele atuou em sete partidas e perdeu apenas um jogo.