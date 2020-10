Ídolo do São Paulo, Rogério Ceni diz que manteria Fernando Diniz no clube em 2021 e explica motivo

Atualmente treinando o Fortaleza, Rogério Ceni é um dos maiores ídolos da história do São Paulo.

O comandante, que iniciou sua carreira de treinador no clube tricolor, é constantemente especulado no Morumbi, principalmente com as crescente críticas ao atual técnico Fernando Diniz.

Nesta segunda-feira, porém, Rogério saiu em defesa do treinador são-paulino e disse que, caso fosse um dos candidatos à presidência do clube, que terá eleições no final do ano, manteria Diniz no comando técnico do São Paulo para 2021.

“Eu, se fosse um dos candidatos à presidência do São Paulo, eu manteria Fernando Diniz no comando no ano que vem”, disse em entrevista ao Bem, Amigos, do SporTV, antes de explicar o motivo.

“Porque acho que ele faz um bom trabalho e só o tempo pode extrair o melhor do treinador. Um exemplo é nós aqui no Fortaleza”, analisou.