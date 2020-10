iFood vai alugar bicicletas elétricas para entregadores em SP

O iFood lançou, nesta quinta-feira (1º), um novo serviço de aluguel de bicicletas elétricas para entregadores que estará disponível inicialmente na cidade de São Paulo. A novidade, realizada em parceria com a startup de micromobilidade Tembici, custa R$ 9,90 por semana.

Intitulado iFood Pedal, o plano permite alugar e-bikes com motor acionado pela pedalada, sem a utilização de acelerador. Elas possuem bateria com autonomia de 60 km, segundo o app de entrega de comida, e podem alcançar uma velocidade máxima limitada a 25 km/h.

O entregador que aderir ao serviço tem direito a usar a bicicleta duas vezes por dia, por até quatro horas a cada aluguel. Porém, é preciso esperar quatro horas entre as retiradas. A assinatura também possibilita utilizar os modelos convencionais disponíveis nas estações do Bike Sampa, sem cobrança adicional, e participar de um curso online que aborda cuidados e responsabilidades do profissional.

O plano também inclui a retirada gratuita de bicicletas convencionais.Fonte: iFood/Reprodução

A princípio, serão disponibilizadas apenas 20 bikes elétricas para aluguel por meio deste plano, na fase piloto, mas o plano da companhia é aumentar a oferta para 500 veículos até o final deste ano, número que pode ser ainda maior.

Como aderir ao plano

A adesão ao plano iFood Pedal pode ser feita diretamente no app iFood para Entregadores. Inicialmente, a única forma de pagamento disponível é via cartão de crédito, mas outras opções serão adicionadas em breve, conforme a empresa.

Os usuários interessados em fazer a retirada das e-bikes no espaço de apoio do projeto, localizado no bairro de Pinheiros, devem pagar um adicional de R$ 2 por dia na assinatura.

Além da retirada e da devolução dos veículos, o Ponto de Apoio iFood Pedal oferece álcool em gel, máscaras, capacete e bolsas para os entregadores. Funcionando de 10h às 23h, o local também disponibiliza água, café, mesas para refeição, banheiros e tomadas para carregar o celular.