IFPE divulga mudanças no Vestibular 2021

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) divulgou informações de como será o processo de ingresso para o preenchimento de vagas do 1ª semestre 2021.

De acordo com o anunciado pelo instituto, o vestibular 2021 não ocorrerá nos moldes tradicionais. Em decorrência das incertezas causadas pelo contexto da pandemia, o processo seletivo passará por mudanças.

Desse modo, a realização do vestibular 2021 de todos os campi do IFPE ocorrerá de forma unificada. O instituto irá adotar múltiplos modelos de ingresso, de acordo com os níveis de ensino oferecidos.

Cursos técnicos e superiores

Assim, a seleção para os cursos técnicos levará em conta as notas dos alunos no histórico escolar de anos anteriores. A seleção para a modalidade Integrado irá considerar as notas obtidas até o oitavo ano do Ensino Fundamental. Já o processo de seleção para o Subsequente deve levar em conta as notas até o segundo ano do Ensino Médio.

As notas do último ano de cada nível não serão consideradas com o objetivo de não prejudicar os alunos que foram atingidos pela suspensão das aulas em decorrência da pandemia.

Já o processo de ingresso nos cursos superiores, além de levar em conta o histórico escolar, contará também com uma redação ou se baseará na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de edições anteriores.

De acordo com o instituto, tais mudanças se devem à necessidade de adequação ao contexto da pandemia. Em breve, o IFPE divulgará edital com mais informações quanto às vagas e período de inscrição.

