Iluminado! Matheuzinho celebra gol nos acréscimos contra Bragantino

O Atlético-GO conquistou mais três pontos no Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, neste último domingo, em jogo válido pela 15ª rodada. O gol da vitória foi marcado pelo iluminado meia Matheuzinho, que entrou na etapa final e balançou as redes do Massa Bruta aos 44 minutos. Ao LANCE!, o jogador celebrou a boa fase e o triunfo.

– Fico feliz. São sete gols no ano já. O objetivo é sempre estar jogando e ajudar a equipe. O lance do gol foi muito importante, nós precisávamos da vitória e tive a felicidade de dominar bem, o que ajudou na finalização – disse o meia, que projetou o duelo contra o Santos, pela 16ª rodada.

– Uma vitória que nos dar moral e uma tranquilidade maior porque temos um jogo difícil diante do Santos na Vila Belmiro – completou.

O Atlético-GO subiu quatro posições e agora ocupa o 12º lugar, com 18 pontos, e se afastou da zona do rebaixamento. Na próxima quarta-feira, o Dragão visita o Santos, na Vila Belmiro, às 20h30 (de Brasília), pela 16ª rodada. O clube, no entanto, não será comandado por Vagner Mancini, que aceitou a proposta para ser técnico do Corinthians.