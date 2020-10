Imprensa espanhola segue apaixonada por ‘recuperação de ouro’ e Coutinho vira ‘poeta brasileiro’

Nada como uma temporada após a outra. Philippe Coutinho não havia conseguido brilhar com a camisa do Barcelona e estava de novo na lista de saída do clube. O técnico Ronaldo Koeman, porém, não quis saber do passado e disse que queria o brasileiro no elenco. E, após três rodadas, Coutinho vem retribuindo – e muito – a confiança.

Neste domingo, o brasileiro foi de novo fundamental e marcou o gol que garantiu ao menos o empate por 1 a 1 com o Sevilla. Assim, seguiu deixando a imprensa espanhola apaixonada por ele mais uma vez.

“Poeta brasileiro”, definiu um locutor de rádio na hora da narração do gol.

“Uma transformação de ouro”, resumiu o Mundo Deportivo.

“A vida mudou para Coutinho. E foi preciso um técnico frio como Koeman para lhe devolver a alegria. Não é mais aquele melancólico que foi com Valverde. O grande mérito é do técnico, que o colocou na posição perfeita. O brasileiro é feliz e não esconde a sua felicidade. A confiança de Koeman tem tudo a ver com isso”, completou o jornal.

O outro jornal catalão também gostou do que viu:

“Coutinho cresce a cada partida. Koeman lhe deu confiança, e o brasileiro corresponde em campo”, resumiu o Sport.

Os elogios também vieram na capital Madri.

“Coutinho segue seu caminho particular até a redenção. Teve outra noite inspirada. Ele está conectado ao time, pressiona e faz um trabalho defensivo que poucos esperavam. E a isso se soma a qualidade que sempre teve e a confiança para fazer coisas como as que tentou”, disse o Marca.