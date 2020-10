Independência dos Estados Unidos: O que você precisa estudar

O dia 4 de julho é comemorada a independência dos Estados Unidos, conhecida como Revolução Americana, aconteceu em 1776.

Entre os anos de 1776 e 1787 os EUA estiveram sob o regime de Confederação, onde cada estado tinha autonomia, sem um governo centralizado.

Contudo, em 1787 foi promulgada a Constituição unindo o país, através da república. O período é um dos mais importante da história americana.

Sendo assim, tornou-se um tema recorrente de vestibulares do país todo, assim como no Enem, por isso, vale a pena ficar atento no assunto, veja!

Antecedentes

Em decorrência da Guerra dos Sete Anos (1756 – 1763), os ingleses aumentam as taxas nas 13 colônias buscando amenizar os custos gastos com o conflito.

Além disso, houve a criação de dois novos impostos, a Lei de açúcar (Sugar act) de 1764 e a Lei do Selo (Stamp Act) de 1765.

A Lei do Açúcar cobrava altas tarifas alfandegárias sobretudo em maiores quantidades da iguaria. Em 1765 cria-se a Lei do Selo, instaurando a obrigação de estampas em documentos, jornais, entre outros.

A crise aumentou quando em 1767 houve a criação de novas taxas sobre vidro, papel, tinta, além da Lei do Chá (Tea Act) que cedia o controle a Companhia das Índias Ocidentais.

As medidas não agradaram em nada os colonos, que inconformados diziam que as leis eram ilegais. Entretanto, foram ignorados pelo ingleses.

Ademais, o conflito conhecido como Massacre de Boston em 1770 que culminou na morte de 5 americanos, acirrou ainda mais os ânimos dos colonos pela separação da Inglaterra.

Posteriormente, em 1773 houve a Festa do Chá de Boston, uma forma de protesto contra a Lei do Chá, onde os colonos jogaram dezenas de carregamento do porto de Boston no mar.

Como respostas, os ingleses criam as Leis Intoleráveis, para recuperar os prejuízos pelos protestos, atingindo em cheio os habitantes da região, além de proibirem reuniões e manifestações contra o rei da Inglaterra.

Guerra – Independência dos Estados Unidos

No ano de 1774, os colonos enviaram ao governo da Inglaterra uma solicitação para revogação dos Atos Intoleráveis.

Contudo, os ingleses negaram, em decorrência eles enfrentam os colonos nas batalhas de Lexington e Concord.

Por conseguinte, em 1775 os delegados dos estados reúnem-se no Segundo Congresso Continental da Filadélfia, declarando guerra à Inglaterra.

A saber, Thomas Jefferson foi nomeado para redigir a Declaração de Independência e George Washington como comandante das forças americanas.

A independência dos EUA ocorreu em 04 de julho de 1776, pondo fim ao domínio inglês sob território americano.

Entretanto, os ingleses mandaram milhares de soldados para os EUA, travando um intenso conflito até 1783. Vale dizer, que os colonos contavam com a ajuda de espanhóis, holandeses e franceses.

Por fim, a Inglaterra acabou derrotada e reconheceu a independência dos EUA em 1783, durante o Tratado de Paris.

E então, você já estou sobre o assunto? Aprofunde-se, pois ele pode cair em sua próxima prova!