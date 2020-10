Indireta? Maiara canta para Fernando que reatou namoro ‘por necessidade’ · .

Após reatar o namoro com Fernando Zor pela sétima vez, Maiara, da dupla com Maraisa, deu uma possível indireta ao amado. Os dois pegaram a estrada nesta segunda-feira (12), e ela cantou um trecho de uma música gravada com a irmã que ainda não consta no repertório oficial da dupla. “Aqui é necessidade, gente”, disse a sertaneja ao final da cantoria.

“Te larguei, te xinguei, te queimei, mas voltei por motivo de saudade. Não me julga, sociedade. Tem ex que nem é ex, é necessidade”, cantou Maiara, acompanhando a música tocada no carro. O vídeo foi publicado na ferramenta Stories do Instagram dos dois, que não revelaram para qual destino eles estão a caminho.

“O repertório da bebezinha tá sugestivo”, reagiu Fernando Zor, com bom humor. “Tem mais gente passando por isso”, acrescentou o sertanejo, em referência a relacionamentos marcados por um vai e volta constante.

Fernando e Maiara anunciaram mais uma reconciliação no domingo (11). Na ocasião, ele publicou declaração de amor à amada nas redes sociais. “Eu deixo você ir, só pra te ver voltando”, escreveu em um post o parceiro do músico Sorocaba.

“Te amo, você é o homem da minha vida!”, respondeu a dona do hit Medo Bobo nos comentários do post do namorado. Os músicos protagonizaram tantas idas e vindas que viraram motivo de piada nas redes sociais.

Casal ioiô

Maiara e Fernando assumiram o namoro em maio de 2019. A cantora chegou a se mudar de Goiânia para São Paulo para morar com Fernando, antes mesmo do relacionamento se tornar público. Alguns dias depois, Maiara declarou no Encontro com Fátima Bernardes que pretendia se casar com o músico até dezembro daquele ano.

Eles se separaram pela primeira vez no fim de julho de 2019, depois voltaram, e cinco meses depois terminaram pela segunda vez. A cantora até deletou todas as imagens dela e do cantor de seu Instagram, e eles deixaram de se seguir nas redes sociais.

Em janeiro de 2020, os dois decidiram dar mais uma chance para o relacionamento. Em julho, o sertanejo confirmou mais um término. “Como todo casal, tivemos nossas crises que desgastaram o nosso relacionamento”, escreveu o sertanejo na época.

Entre outros términos e retornos, no mês de agosto, os dois voltaram pela sexta vez. Mas, em setembro, Fernando Zor passou um feriado prolongado no litoral do Paraná rodeado de amigos e mulheres, todos aglomerados e sem usar máscaras em meio à pandemia da Covid-19.

Em um passeio de lancha, o cantor posou para fotos ao lado de várias mulheres e sem a presença de Maiara. Com a nova retomada do relacionamento, o casal já contabiliza sete tentativas de o namoro dar certo.

Veja o vídeo publicado pelo casal no Instagram: