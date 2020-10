Inep divulga resultados no Enade 2019

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira (20) o resultado do Enade 2019 em uma entrevista coletiva.

O Enade é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes e ocorre de maneira periódica. De acordo com o Inep, na edição de 2019, os estudantes da rede privada de ensino correspondem a 76% dos 389.843 avaliados.

O Enade tem como objetivo avaliar os formandos no ensino superior do país. Assim, o Inep avaliou que, no ano passado, 296.421 estudantes da educação superior se graduaram por meio de instituições de ensino particulares no Brasil.

Ao todo, 1.225 instituições participaram do Enade 2019. No entanto, apenas 15% dessas instituições são da rede pública de ensino. O número de cursos que passaram pela avaliação é de 8.368. Dentre esses cursos, 76% (6.360) são de instituições particulares. Em contraponto, 24% (2.008) são ofertados pela rede pública.

De acordo com os resultados disponibilizados hoje pelo Inep, a modalidade de ensino que predomina no ensino superior segue sendo a presencial. Desse modo, 95% (371.692) dos avaliados cursaram a graduação de forma presencial. Já os outros 5% (18.151) dos que cursaram a graduação foi por meio da educação a distância (EaD).

O Enade 2019 avaliou 29 áreas. Assim, o exame contemplou diversos cursos de graduação. Entre eles figuram os cursos de letras, farmácia, medicina, arquitetura e muitos outros.

Sobre o Enade

Como já dito, o objetivo do Enade é avaliar o ensino dos cursos de graduação do ensino superior no país. Assim, desde 2014, o Inep aplica os exames de forma periódica. O exame conta com duas etapas, um questionário para os alunos e a aplicação de uma prova.

O Enade é, então, um componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, de modo que integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

