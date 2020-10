Inglaterra recebe País de Gales em amistoso e atropela com três jogadores marcando pela primeira vez na seleção

Em preparação para os compromissos da Nations League, a Inglaterra recebeu o País de Gales em amistoso, no Wembley, e atropelou por 3 a 0 nesta quinta-feira (8).

Todos os autores dos gols marcaram pela primeira vez com a camisa da seleção inglesa. O ‘passeio’ começou com gol do estreante Calvert-Lewin, seguido por Coady e Ings – o último, um golaço de bicicleta.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

A partida foi amarrada na primeira etapa, mas os ingleses souberam impor o jogo no tempo final e sufocaram os adversários.

O treinador da Inglaterra, Gareth Southgate, usou o amistoso para realizar vários testes (até porque está lidando com algumas suspensões). Em comparação do último compromisso da seleção (empate com a Dinamarca há exatamente um mês), o time titular teve apenas três nomes repetidos: Coady, Gomez e Phillips.

Do lado galês, Ryan Giggs não pôde contar com alguns destaques, como Gareth Bale e Aaron Ramsey, lesionados.

Ambas as equipes da Grã-Bretanha se preparam para mais dois compromissos pela Nations League da Uefa nos próximos dias. A Inglaterra enfrenta Bélgica e Dinamarca pelo grupo A2, enquanto Gales enfrenta Irlanda e Bulgária pelo grupo B4.

Calvert-Lewin e Coady comemoram gol da seleção inglesa Getty Images

Inglaterra 3 x 0 País de Gales

GOLS: Calvert-Lewin, Coady e Ings (ING).

INGLATERRA: Pope; Keane, Coady, Gomez (Mings), Saka (Maitland-Niles), Phillips, Winks (Ward-Prowse), Trippier (James); Grealish (Barnes); Calvert-Lewin (Mount), Danny Ings. Técnico: Gareth Southgate.

PAÍS DE GALES: Hennessey; Davies, Mepham, Rodon (Levitt), Roberts; Ampadu (Vaulks), Morrell (Cabango); Roberts (Gunter), Williams (Smith), Matondo; Moore (Williams). Técnico: Ryan Giggs.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Todos os autores dos gols da Inglaterra anotaram pela 1ª vez na seleção

Essa foi a 1ª vez que 3 jogadores marcaram de forma inédita pela seleção desde 1963 – Kay Byrne e Melia marcaram pela Suíça na oportunidade

Calvert-Lewin tem 10 gols nos últimos 7 jogos por clube + seleção

Coady é o 1º jogador do Wolverhampton a marcar pela seleção desde Steve Bull, em 1990

O zagueiro teve mais gols nesta partida (2) do que em suas últimas 156 partidas pelos Wolves (1)

A Inglaterra não tem gol anotado por um jogador de pelo menos 30 anos desde março de 2018 , por Jamie Vardy

Posse de bola: 46% para a Inglaterra x 54% para País de Gales

Finalizações (certa): 8 (6) x 6 (3)

Primeiro tempo morno

O início do jogo foi bem amarrado, sem muitos espaços para ambos os lados. Aos poucos, o ritmo caiu. A primeira boa chance do jogo foi da Inglaterra, aos 13 minutos, com Danny Ings. Já País de Gales, só chegou com certo perigo aos 20 minutos.

O primeiro gol do jogo saiu aos 25 minutos, dos pés de dois estreantes da seleção inglesa. Grealish fez ótima jogada pela direita e cruzou na cabeça de Calvert-Lewin, que apareceu no meio da defesa.

A mudança no placar não alterou o cenário da partida, que continuava morna, sem grandes oportunidades até o apito final da primeira etapa.

Inglaterra mata o jogo rapidamente

Ainda nos primeiros dez minutos da segunda etapa, Trippier fez ótima cobrança de falta na área e Coady, outro que ainda não tinha anotado gol pela seleção, anotou o segundo para os ingleses. O curioso do lance é que o autor do gol ficou sozinho no lance porque dois defensores do adversário estavam se marcando.

No lance seguinte, Matondo acertou a trave por País de Gales, mas sua posição era irregular.

Outro centroavante inglês deu as caras aos 18 minutos com uma pintura. Em nova bola aérea, Mings desviou de cabeça e Ings mandou bicleta para ampliar. O atacante é outro que ainda não tinha anotado gol pela seleção.

Próximos jogos

Os próximos compromissos de ambas as equipes são pela Liga das Nações:

Domingo, 11/10, 13h*, Inglaterra x Bélgica

Domingo, 11/10, 10h*, Irlanda x País de Gales

*horário de Brasília