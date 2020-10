Iniesta coloca Deyverson em fantasy game do Campeonato Espanhol

Ex-Barcelona, campeão do Mundo com a Espanha em 2010 e atualmente jogador do Vissel Kobe, do Japão, Iniesta virou assunto no Brasil após escolher um atacante brasileiro ex-Palmeiras para integrar seu time de craques em fantasy game do Campeonato Espanhol: Deyverson, do Alavés, é a fera. Ao divulgar sua escalação no Twitter, os internautas logo brincaram com o atacante ser a esperança de gols do craque gringo.

– Muito talento na minha equipe! – escreveu o jogador, de 36 anos.

Além de Deyverson – que está emprestado pelo Palmeiras até junho de 2021 -, o elenco convocado para o fantasy ainda conta com dois outros brasileiros – Coutinho, do Barcelona, e o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid – e nomes de peso do futebol espanhol, como o zagueiro Piqué, do Barcelona. Na cinco rodadas, o Alavés é o último colocado da competição e enfrenta o décimo quinto colocado Athletico de Bilbao.

No Twitter, os torcedores deram uma moral ao brasileiro, que se tornou um dos assuntos do momento. Um primeiro internauta comentou que Deyverson fez mais sucesso na Europa que o atacante do Flamengo Gabigol. Outro ironizou o ano de 2020 ao afirmar que tudo será possível em um ano com pandemia de coronavírus e Iniesta escalando Deyverson.

Leia abaixo algumas das postagens sobre o tem:

Imagina o Iniesta montando o Cartola Espanhol dele, faltando uma posição, ele olha pra tabela, olha pro céu, coça a careca e pensa: “Messi ou Deyverson essa rodada?” Dois segundos depois, decisão tomada, time escalado, print no twitter — Tita Lacrera (@randalps) October 2, 2020