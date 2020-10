Insatisfação com prefeita faz Saints cogitarem mudar de cidade para receber torcedores

O New Orleans Saints começou, oficialmente, nessa terça-feira (13), a cogitar mandar suas partidas no Tiger Stadium, casa da LSU University, localizado em Baton Rouge, capital do estado americano da Louisiana. A mudança poderá ocorrer devido à insatisfação da equipe com a prefeita de New Orleans, LaToya Cantrell, que tem vetado os pedidos da franquia para liberar parcialmente a presença de torcedores no Mercedes-Benz Superdome, em decorrência da pandemia causada pela Covid-19.

Até mesmo o comissário da NFL, Roger Goodell já se mobilizou no sentido de ajudar os Saints a conseguirem a aprovação da prefeita, sem sucesso. Diante da situação, a alternativa encontrada pela diretoria do New Orleans foi iniciar as conversas com a LSU.

– LSU têm sido graciosa e entusiasmada sobre receber nossos futuros jogos e nós agradecemos por essa sociedade. Obviamente, nossa preferência é mandar nossas partidas no Mercedes-Benz Superdome, com presença parcial de torcedores, mas sem indicação da prefeitura sobre quando e se isso irá ser aprovado – afirmou Greg Bensel, vice-presidente de comunicação do New Orleans Saints, para o jornalista Adam Schefter, da ESPN.

With New Orleans shut down and its Mayor Latoya Cantrell repeatedly declining to allow the Saints to have limited-capacity fans, team officials are meeting today with LSU officials about hosting upcoming games at Tiger Stadium in Baton Rouge, La, per Saints’ official Greg Bensel. — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 13, 2020

Caso a realocação de suas partidas seja, de fato, concluída para o Tiger Stadium, os Saints passariam a ser a 16a franquia da NFL a contar com o apoio dos torcedores, ainda que reduzido. Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Dallas Cowboys, Denver Broncos, Houston Texans, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars, Kansas City Chiefs, Miami Dolphins Philadelphia Eagles, Pittsburgh Steelers, Tampa Bay Buccaneers e o Tennessee Titans já permitem fãs em quantidade limitada em seus estádios.