Insegura, Bibi azeda noite por ciúme incontrolável de Rubinho · .

Bibi (Juliana Paes) azedará uma noite na gafieira por conta de ciúme em A Força do Querer. Acompanhada da mãe, a morena curtirá a balada. Porém, o clima pesará quando Rubinho (Emilio Dantas) chegar e uma loira for conversar com ele. Sem se controlar, a cabeleireira partirá cima da suposta rival para tirar satisfação e xingá-la na novela das nove.

Nos próximos capítulos da trama de Gloria Perez, Bibi irá com Aurora (Elizangela) dançar. Com uma caipirinha na mão, a mãe de Dedé (João Bravo) balançará o corpo no ritmo da música e só tirará o olho da pista de dança ao avistar Rubinho entrar no salão.

Assim que o malandro colocar o pés na gafieira, uma loira se aproximará dele. Bibi não se conterá, pegará a bolsa e partirá na direção do marido. “Qual que é o assunto ai?”, esbravejará a ciumenta. “Que qual que é o assunto! Ela me confundiu com um amigo dela”, disfarçará Rubinho, envergonhado.

“Ah, tá confusa linda? Vem cá que eu te explico”, falará Bibi para a mulher. Rubinho pedirá para ela parar. “Que é? Você vai estragar a noite porque a tonta da menina me confundiu, é isso?”, perguntará o garçom.

Sem conseguir manter o controle, a morena não mudará o tom. “É, ela ia ficar tonta se ela desse mais um passo na sua direção”, ameaçará a barraqueira. “Bibi, deixa de ser marrenta. Vamos embora”, dirá Rubinho, puxando a mulher para fora do salão, enquanto ela continuará xingando a suposta rival de biscate para baixo.

“Tu sabe que eu não aguento essas coisas né? Tu sabe isso”, alertará a morena. “E você sabe que meu amor é você e só você, não sabe?”, questionará ele, dando um beijo em Bibi e a levando embora do local sem sequer ter tomado um drinque.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.