INSS irá retomar prova de vida aos poucos

Bloqueios e cancelamentos de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por causa da falta de prova de vida serão, aos poucos, retomados. Provavelmente, isso acontecerá em um prazo maior do que é normalmente exigido.

O INSS não faz suspensões e cortes de aposentadorias desde março, por causa da pandemia do novo coronavírus. Isso aconteceu por causa da ausência do recadastramento do ano. E a medida deve continuar sendo mantida até mês que vem. Depois de seis meses, a renda da previdência é encerrada.

Entre março e novembro, o INSS não exigiu a renovação de senha. Entretanto, o órgão deve estabelecer novos prazos para evitar de os beneficiários irem às agências bancárias, provocando aglomeração.

“Quando houver o retorno da rotina de bloqueio, suspensão e cessação de benefícios por falta de realização de prova de vida, a mesma ocorrerá de forma gradual, visando evitar a ocorrência de uma corrida de beneficiários aos bancos”, disse o órgão.

Ainda de acordo com o INSS, a retomada da exigência de prova de vida será divulgada “amplamente”. O órgão e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) afirmam ainda que, se o beneficiário quiser, ou for a um banco, pode fazer a comprovação de que está vivo.