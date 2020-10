INSS: LIBERADO pagamento de atrasados da revisão do auxílio-doença; veja quem pode

Nesta semana, os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que tiveram as antecipações do benefício por incapacidade temporária? concedidas até o dia 02 julho, já começaram a receber as diferenças dos valores a que tinham direito.

No total, 497 mil segurados poderão receber os valores da revisão. O INSS tem a expectativa de que todos os segurados recebam as diferenças antes de dezembro.

A duração média do benefício foi de 32 dias, com Renda Média Inicial de R$ 1.481,99. A diferença do pagamento é calculada referente ao valor da antecipação, estabelecida em R$ 1.045. O pagamento aos segurados é realizado com correção e é proporcional ao tempo de afastamento.

O segurado que tiver direito à diferença receberá uma carta do instituto com as informações do recálculo e o total a receber. Além disso, o segurado pode consultar se tem direito pelo Meu INSS, através do site, aplicativo ou pelo telefone 135.

O INSS informa que o pagamento será realizado em conta corrente, para os beneficiários que recebem nesta modalidade, direto no caixa do banco ou saque com cartão magnético.

A antecipação do antigo auxílio doença foi uma das medidas adotadas pelo governo durante a pandemia. Mesmo com o retorno gradual do atendimento presencial, o segurado ainda pode optar pela antecipação do benefício.