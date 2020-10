Instagram celebra aniversário de 10 anos com ícones clássicos

O Instagram nasceu oficialmente em 6 de outubro de 2010, quando a primeira versão da plataforma de compartilhamento de fotos com uma variedade de filtros foi lançada no iOS. Para celebrar o aniversário de 10 anos, a companhia preparou diversas surpresas — e a primeira delas já está no ar.

Trata-se da possibilidade de personalizar o ícone do aplicativo do Instagram no Android e no iOS. Entre as opções estão variações coloridas do símbolo atual e as logos antigas da companhia, quando a câmera lembrava bastante uma Polaroid.

Para ativar o easter egg é preciso acessar o menu de configurações do aplicativo e deslizar a tela até o fim. Em seguida, ao retornar para o início, alguns emojis surgem e revelam a surpresa. O tweet abaixo mostra como o recurso pode ser encontrado.

Here’s a vid of the secret! ???? pic.twitter.com/ZlRIWWa0s7 — Patrick Kosmowski (@kosmowskipat) October 6, 2020

Por enquanto, nem todos os aparelhos receberam a atualização, mas isso deve acontecer ao longo do dia. O Instagram vai aproveitar o mês para anunciar ainda mais novidades, como uma espécie de retrospectiva de Stories e recursos já confirmados como o Shopping no IGTV e no Reels.

