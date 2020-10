Instagram: comentários ofensivos serão ocultados via IA

Hoje é aniversário do Instagram e, para comemorar seus dez anos de existência, a rede social está lançando um pacote de recursos visuais que permitem até que você altere o ícone do aplicativo. Há também alguns novos recursos que indicam a preocupação da empresa com comentários abusivos na plataforma.

O primeiro recurso muito bem-vindo é o bloqueio automático, via inteligência artificial, de comentários ofensivos em postagens. O Instagram promete detectá-los, utilizando conteúdos da espécie já relatados anteriormente.

A ferramenta, que se encontra em modo beta, irá remover de forma automática todos os comentários que violem as diretrizes da comunidade. Porém, se você quiser ver o conteúdo deles, basta tocar em “Exibir comentários ocultos”.

Fonte: TheNextWeb/ReproduçãoFonte: TheNextWeb

Outro recurso muito útil que está sendo aperfeiçoado é o “cutucar” (nudge), que, diferentemente do Facebook, serve para dar um toque em alguém quando a pessoa posta um comentário desagradável. Anteriormente, o alerta acontecia apenas um vez, mas, na nova versão, irá ocorrer todas as vezes em que a pessoa publicar insultos repetidos.

Fonte: TheNextWeb/ReproduçãoFonte: TheNextWeb

Embora sem exibir nenhuma estatística, o Instagram garante que, desde o lançamento do recurso “cutucar” no ano passado, percebeu “uma diminuição significativa nas interações negativas” dos comentários.

Por enquanto, as novas ferramentas serão disponibilizadas globalmente todas as vezes em que os usuários postarem algum tipo de comentário em inglês, português, espanhol, francês, russo, chinês e árabe, e apenas para o sistema Android. Segundo o Instagram, os recursos chegarão em breve para os demais usuários.