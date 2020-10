Instituto Próxima Geração completa 2 anos e retorna às aulas

Na semana em que completa dois anos de existência, o Instituto Próxima Geração retomou as aulas educacionais em sua sede na zona Oeste de São Paulo. Com rígido protocolo de trabalho, as 110 crianças atendidas pelo projeto criado pelo ex-profissional Mauro Menezes voltam gradualmente à ativa após seis meses.

“Tênis é sem dúvida a modalidade esportiva mais segura nestes tempos de pandemia do coronavírus, mas ainda assim o IPG adotou medidas extremamente cautelosas para reiniciar as aulas”, explica Menezes. Nesse primeiro momento, cada período trabalha com 20% da quantidade normal de crianças, com apenas quatro em cada quadra, todos usando obrigatoriamente máscaras, além de manter distanciamento adequado.

“Há cerca de um mês, retomamos o treinamento do grupo de alto rendimento, que conta com seis tenistas. Fizemos avaliação constante para ver se o protocolo adotado estava de acordo e, como funcionou plenamente, achamos que seria possível reiniciar as aulas educacionais”, conta Douglas Santana, coordenador do programa Próximos Campeões.

As aulas começaram com as crianças de maior idade. “Com elas, é mais fácil cobrar comportamento correto. Faremos avaliação a cada três semanas e, conforme o sucesso, abriremos mais turmas sequencialmente até termos 100% do trabalho”. Santana reforça que alunos e professores são obrigados a higienizar mãos com álcool gel a cada 30 minutos.

Inaugurado no dia 1 de outubro de 2018, o Institito Próxima Geração é um sonho de Menezes, que desejava utilizar o esporte como meio de integração social e criação de oportunidades. Recebeu logo de início o apoio do banco BV e pouco a pouco expandiu o número de crianças atendidas, que atualmente chegam a 110. Além disso, formou um núcleto competitivo que já soma 138 títulos conquistados.

“O sucesso do IPG está baseado na sua competente equipe multidisciplinar”, reforça Menezes. “Além de treinadores experientes no trabalho com crianças, o grupo conta com preparador físico, nutricionista e psicólogo, além de ter aulas de Inglês e cursos diferenciados. Durante o período de inatividade em quadra, devido à pandemia, foi essa equipe quem manteve a motivação dos alunos, com exercícios para se realizar em casa, e deu apoio às famílias”.

O Instituto Próxima Geração é um projeto social realizado em parceria com o banco BV e apoio do Grupo GPS e da Wilson. O site oficial é o institutoproximageracao.org.br.