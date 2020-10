Integrante da The Wanted revela tumor cerebral em estágio terminal · .

Tom Parker, integrante da boyband The Wanted, revelou que foi diagnosticado com um tumor cerebral inoperável aos 32 anos. O cantor tem glioblastoma em estágio quatro –um tumor agressivo que pode se espalhar rapidamente se não for tratado. Ele publicou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado da mulher, Kelsey Hardwick, ao fazer o anúncio sobre a doença.

“Não há maneira fácil de dizer isso, mas infelizmente fui diagnosticado com um tumor cerebral e já estou em tratamento. Decidimos, depois de muito pensar, que, em vez de nos escondermos e tentarmos manter isso em segredo, faríamos uma entrevista onde poderíamos expor todos os detalhes e deixar que todos soubessem dos fatos à nossa maneira”, disse.

O músico recebeu a notícia poucas semanas antes de se tornar pai pela segunda vez. Apesar disso, ele pediu energia positiva aos fãs. “Estamos todos absolutamente arrasados, mas vamos lutar contra isso até o fim. Não queremos a sua tristeza, queremos apenas amor e positividade”, completou.

Parker ainda contou que irá batalhar por sua vida e se dedicará ao tratamento: “Juntos, vamos aumentar a conscientização sobre esta doença terrível e procurar todas as opções de tratamento disponíveis. Vai ser uma batalha difícil, mas, com o amor e o apoio de todos, nós vamos vencer isso”, concluiu.

O cantor foi ao médico pela primeira vez em julho, depois de desmaiar e ter uma convulsão, mas foi colocado em uma lista de espera para a realização de uma ressonância magnética. Uma nova convulsão seis semanas depois o levou às pressas para o hospital, e lá o tumor cerebral foi detectado.

Parker e Kelsey se abriram sobre o diagnóstico para a revista OK!, lançada neste fim de semana, em entrevista conjunta. “Ainda estou em choque, é muito para absorver. Eu sabia que algo não estava certo, mas nunca esperei que fosse isso. Você nunca acha que isso vai acontecer com você”.

Os médicos não deram uma previsão de quanto tempo de vida o músico tem ou isso não foi divulgado. Parker já é pai de Aurelia Rose, de apenas 1 ano de idade. O segundo filho deve nascer em novembro deste ano.

Ele alcançou a fama como integrante da boyband The Wanted ao lado de Jay McGuinness, Max George, Siva Kaneswaren e Nathan Sykes, em 2009.

Veja a postagem do cantor abaixo: