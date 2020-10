Inteligência Emocional é Fundamental no Empreendedorismo

Inteligência emocional no empreendedorismo

Inteligência emocional é fundamental para conduzir uma empresa, bem como a vida pessoal. Por isso, muitas questões precisam de atenção na hora de empreender.

Certamente, o empreendedor determina o produto vendido ou o serviço prestado. Sendo assim, são muitos detalhes para um devido planejamento estratégico. Bem como o planejamento orçamentário, estratégias de marketing, entre outros tantos fatores fundamentais para o funcionamento de uma empresa.

Competências e Inteligência Emocional

Todavia, para lidar com tudo isso de maneira assertiva, o empreendedor precisa desenvolver algumas competências relacionadas à inteligência emocional.

Assim sendo, a maneira como o empresário lida com essas questões influencia de maneira direta no sucesso de seu empreendimento, uma vez que o poder de decisão fica mais clarificado com a inteligência emocional, bem como a resiliência.

Comportamento Interpessoal

É importante que o empreendedor saiba quais são os pontos de sua personalidade que devem ser reforçados e quais devem ser desenvolvidos. Assim sendo, o comportamento interpessoal é importante na hora de lidar com as adversidades inerentes ao mundo corporativo.

Pilares da Inteligência Emocional

Segundo o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, os pilares da inteligência emocional são:

Autoconhecimento: é a capacidade de conhecer as próprias emoções.

Autocontrole: Conhecendo as próprias emoções podemos gerir nossos sentimentos e comportamento quando a situação exigir nossa adequação.

Empatia: A capacidade de colocar-se no lugar do outro também é importante na gestão de uma empresa.

Já que um gestor está lidando com pessoas e suas respectivas emoções, praticar a empatia é a base para gerenciar conflitos de maneira eficaz.

Automotivação Segundo o autor, quando o autoconhecimento é constantemente praticado a automotivação se torna presente de forma natural, será implícito ao gestor encontrar os melhores meios de alcançar os objetivos traçados.

Sociabilidade: por fim, a sociabilidade é a capacidade de desenvolver boas relações interpessoais, o que auxilia a resolver conflitos entre a equipe.

Comprometimento das Atividades

A falta de equilíbrio emocional pode comprometer o bom andamento e consequente ascensão da atividade empresarial, não subestime a constante busca de conhecimento tanto técnico quanto emocional, só tende a acrescentar para a boa gestão do negócio.

O domínio emocional em conjunto com as competências técnicas pode fazer a verdadeira diferença no resultado da empresa.